Sirios recoupe 11,9 g/t or sur 13,5 mètres en forage sur Cheechoo

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats partiels des premiers sondages de la campagne d'hiver récemment amorcée sur la propriété aurifère Cheechoo.

Le sondage #95 a recoupé un intervalle de 13,5 m à 11,9 g/t Au, incluant une veine de quartz avec or visible de 2,1 m à 65,1 g/t Au

L'extension du sondage #58 a permis de recouper la zone I sur 13,5 m à 6,2 g/t Au dont 5,0 m à 15,8 g/t Au incluant 1,0 m à 70,1 g/t Au.

Le sondage #95 est situé à plus de 750 m à l'ouest du secteur principal foré. La veine recoupée correspond à celle échantillonnée en surface dans un bloc «sub-en place» qui avait titré jusqu'à 113,5 g/t Au (communiqué du 27 février 2017).

M. Dominique Doucet, président, a déclaré : «Les résultats, même partiels, des deux premiers sondages de notre campagne d'hiver, démontrent que nous pouvons obtenir de hautes teneurs en or sur de bonnes épaisseurs; tant au-delà de notre principal secteur foré que dans l'extension en profondeur de zones déjà connues, soit, dans ce cas-ci, la zone I pour le sondage 58E. Encore une fois, ceci laisse entrevoir l'ampleur du système aurifère de Cheechoo, que Sirios se prépare à mettre à jour avec d'ambitieux programmes de forage.»

Les résultats n'ont été reçu que partiellement pour le sondage #95 soit de 94,6 m à 130,6 m, tous les autres échantillons de carotte de ce sondage, qui se termine à 200,6 m, sont actuellement à l'analyse. L'extension du sondage 58 a été effectuée de 255,0 m jusqu'à 329,6 m suite à l'interprétation de la Zone I, et toutes les analyses ont été reçues.

PRINCIPAUX RÉSULTATS PARTIELS D'ANALYSE

SONDAGES #58E et #95 - PROJET CHEECHOO -

Forage

CH-17- Note De

(m) À

(m) Épaisseur

(m)* Au

(g/t) Au (g/t)

coupée

*** 58E 258,5 272,0 13,5 6,2 4,7 zone I incl. 261,0 266,0 5,0 ** tm 15,8 incl. 261,0 262,0 1,0 ** tm 70,1 50,0 315,0 319,0 4,0 1,3 95 99,5 113,0 13,5 11,9 8,2 incl. 99,5 100,5 1,0 ** tm 100,0 50,0 et 100,5 101,6 1,1 ** tm 33,4 et 107,9 109,0 1,1 tm 8,1 et 110,5 112,0 1,5 tm 6,3

* Intervalle le long du trou, épaisseur vraie non-déterminée ** Présence d'or visible *** Teneur en or maximale coupée à 50 g/t tm Teneur en or obtenue par pyro-analyse avec tamisage métallique

Information et coordonnées des sondages #58E et #95

Sondage

CH-17- Azimuth Plongée Longueur Estant* Nordant* # ° ° m m m 058E 300 -75 329.6 438554 5830047 095 270 -50 200.6 437636 5830039

* UTM NAD 83

La campagne de forage se poursuit actuellement et 2 026 m répartis sur 7 sondages ont été complétés jusqu'à maintenant. Une photo de la carotte d'une partie du sondage #95 de même qu'une carte localisant les sondages sont disponibles aux liens suivants :

http://sirios.com/images/photo-2017-03-06.jpg

http://sirios.com/images/carte-2017-03-06.jpg

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage, de calibre NQ, ont été décrites par le personnel de Sirios au campement d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés dont une, envoyée à un laboratoire commercial pour fins d'analyse et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériaux de référence certifiés ont été intégrés aux échantillons qui ont été préparés par Services Technominex inc. de Rouyn-Noranda. Ils sont ensuite analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ste-Germaine-Boulé à proximité de Rouyn-Noranda. Les analyses significatives titrant à plus de 3 g/t ont aussi été répétées au laboratoire. Les carottes avec présence d'or visible ou encore provenant de zones aurifères suspectées ont été analysées par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1kg.

Ce communiqué de presse a été préparé par Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing. président de SIRIOS, personnes qualifiées selon la Norme 43-101.

