sky100 est fier de vous présenter « Yesterday Once More », un voyage à travers le temps visant à retracer l'histoire pittoresque de Hong Kong

Découvrez une nouvelle manière d'explorer la ville avec un guide en réalité virtuelle très innovant

HONG-KONG, CHINE--(Marketwired - Jun 19, 2017) - En tant que l'une des attractions incontournables de Hong Kong, la terrasse panoramique sky100 Hong Kong (sky100 Hong Kong Observation Deck) offre un point de vue à couper le souffle sur la ville, où l'ancien et le nouveau cohabitent. À présent, pour célébrer le 20ème anniversaire de la HKSAR (Région administrative spéciale de Hong Kong), sky100 est fier de présenter sa promotion estivale « Yesterday Once More » du 22 juillet au 3 septembre. Voyagez dans le temps avec nous !

1. Old Shopping Street : retournez à la belle époque des années 70, avec des immeubles anciens, des enseignes rétros, et même un vendeur ambulant de gaufres aux œufs !

2. Giant Hong Kong Board Game : avant que les jeux vidéo ne deviennent accessibles à tous, la plupart des enfants jouaient à des jeux de société. Cet été, sky100 proposera un modèle géant d'un jeu de société classique pour que familles et amis puissent s'amuser ensemble.

3. « Our Estate, Our Home » : visitez notre quartier représentant une habitation familiale typique, un studio photo d'antan et un salon de barbier. Cette reconstitution offre à chacun l'occasion de visualiser le mode de vie depuis longtemps disparu de l'ancienne génération.

4. « Sky Theatre » : plongez-vous dans un univers d'affiches de film rétros peintes à la main, et de billets multicolores vendus manuellement à la glorieuse époque des salles de cinéma de Hong Kong.

5. « Uniquely Red Minibus » : les minibus de Hong Kong sont le moyen de transport le plus populaire, et jouent un rôle important dans la culture locale. Cet été, vous pourrez trouver un de ces véhicules de légende restauré à l'intérieur de sky100, offrant à chacun la possibilité de jouer au conducteur.

6. « Store 393 » : situé à 393 mètres au-dessus du niveau de la mer, le « Store 393 » propose une profusion de snacks, de boissons et de jouets débordant de nostalgie. Vous disposerez également d'une boîte aux lettres vintage pour envoyer vos cartes postales et partager la joie de votre expérience unique de haute altitude.

Pendant la promotion, les enfants visitant sky100 recevront également un livret gratuit « Sky, le Paradis des enfants » remplis de jeux traditionnels afin que les parents puissent partager l'expérience de leurs enfants.

Après un voyage dans l'histoire, vous pouvez découvrir Hong Kong, avec la technologie de pointe que représente la réalité virtuelle. Embarquez pour un voyage passionnant à 360 degrés en réalité virtuelle à travers la ville avec l'application mobile « sky100 » !