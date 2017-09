SMART High Reliability Solutions annonce le lancement de son nouveau disque dur SSD très robuste et hautement sécurisé conforme à la norme Opal 2.0, le HRS-M4.

Le M4 est une solution technologique de 1 To à sécurité renforcée avec plusieurs niveaux par cellule (MLC) particulièrement adaptée aux applications pour lesquelles la tolérance aux températures extrêmes et la résistance dans des environnements très rigoureux sont aussi importantes que la performance et la fiabilité.

GILBERT, AZ--(Marketwired - 27 septembre 2017) - SMART High Reliability Solutions (" SMART HRS "), une filiale de SMART Global Holdings, Inc., ( NASDAQ : SGH) et un fournisseur de solutions de stockage actuelles et de nouvelle génération spécialiste des disques durs SSD robustes, haute performance et haute capacité pour les secteurs industriel, aérospatial et de la défense, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau disque SSD SATA 2,5" de 1 To conforme à la norme Opal 2.0, le HRS-M4. Résistant aux températures extrêmes, très robuste, disposant de connecteurs plaqués or et proposant de nombreuses fonctions de sécurité, le M4 est l'un des disques SSD de SMART HRS les plus complets à ce jour.

Le nouveau HRS-M4, basé sur la technologie MLC (plusieurs niveaux par cellule), est proposé avec une capacité de 240 Go, de 480 Go et de 1 To. Sa vitesse en lecture est de 500 Mo/s et sa vitesse en écriture, de 260 Mo/s. Avec ses caractéristiques exceptionnelles, telles que sa capacité à fonctionner dans des températures d'environnement industriel de -40 à +85 °C et son boîtier ultra-résistant qui le protège des conditions les plus rigoureuses, des vibrations et des chocs jusqu'à 1 500 g, le M4 est conçu pour les applications sur terre et sur mer exigeantes. Les options de conception comprennent : Opal 2.0, assemblage par serrage, revêtement enrobant, utilisation de plomb, fiabilisation prolongée et firmware spécial en fonction des exigences des applications.

En plus d'être conforme à la norme Opal 2.0, il dispose de fonctions de sécurité telles que AES 256b, une protection contre l'écriture et un système d'effacement de données externe. Le M4 propose aussi un séquencement d'effacement Mil conforme aux normes NSA-9-12, DoD NISPOM et à d'autres normes de cryptage et de sécurité spécifiques à la NSA et aux forces armées.

" SMART HRS conçoit ses SSD en se concentrant sur de nombreuses applications différentes, dont certaines sont très spécifiques ", a indiqué Michael Guzzo, directeur général de SMART HRS, " et nous pensons que le nouveau M4 offrira une flexibilité exceptionnelle à nos clients, car il s'agit de l'un de nos disques SSD MLC les plus complets à ce jour ".

Consultez les spécifications, les fonctions et les fonctionnalités du nouveau HRS-M4 et comparez-les avec tous les autres produits de SMART HRS en utilisant le tableau de comparaison de produits qui répertorie toutes les spécifications et caractéristiques des produits de SHRS.

SMART HRS présentera le disque SSD HRS-M4 ainsi que le reste de ses produits SSD destinés à la défense et au secteur industriel lors du salon International Telemetering Conference and Exhibition, organisé au Bally's Hotel & Convention Center de Las Vegas, dans le Nevada, du 23 au 26 octobre 2017. SMART HRS vous attendra au stand #609.

Chris Budd, directeur de l'ingénierie de SMART High Reliability Solutions, interviendra lors de la conférence sur le thème " L'utilisation de la mémoire flash MLC pour réduire les coûts des systèmes dans les applications industrielles " le mercredi 25 octobre à 11 h dans la salle de bal Bronze 3.

Pour de plus amples informations au sujet du nouveau disque HRS-M4 de SMART High Reliability Solutions et pour découvrir leurs autres produits, consultez le site Internet www.smartH.com.

À propos de SMART High Reliability Solutions

SMART High Reliability Solutions (SHRS) était l'un des premiers fournisseurs de disques SSD robustes et sécurisés et fait toujours partie aujourd'hui des leaders du secteur de la technologie. Ses solutions de stockage actuelles et de nouvelle génération sont spécialement conçues pour la défense. En combinant l'utilisation de la technologie Flash à une assistance mondiale réputée, SHRS conçoit et fabrique des disques SSD haute performance à usage industriel et militaire avec des caractéristiques spécifiques telles que le cryptage, la suppression sécurisée des données et des fonctions de protection contre l'écriture. La grande expertise de SHRS dans la conception de disques SSD robustes et éprouvés génération après génération lui permet de comprendre et de résoudre les principales exigences de ses clients. SMART High Reliability Solutions est une filiale de SMART Global Holdings, Inc. Consultez www.smartH.com pour de plus amples informations.

