Sobre et sécuritaire au volant durant la longue fin de semaine de l'Action de grâce

OAKVILLE, ON--(Marketwired - 6 octobre 2017) - Alors que les Canadiens se rassemblent pour célébrer le congé de l'Action de grâce, MADD Canada et Allstate du Canada, compagnie d'assurance, demande à chaque citoyen de se protéger et de protéger les autres contre la conduite avec facultés affaiblies.

" Nous vous demandons de prévoir un moyen sécuritaire de rentrer à la maison si vous avez l'intention de consommer de l'alcool ou de la drogue durant la longue fin de semaine, a déclaré Patricia Hynes-Coates, présidente nationale de MADD Canada. Conduire avec les facultés affaiblies n'en vaut jamais la peine et vous risquez votre vie, celle de vos passagers et celle des autres usagers de la route. "

Chaque jour, en moyenne dans notre pays, 4 personnes sont tuées et 175 personnes sont sérieusement blessées dans des collisions impliquant la consommation d'alcool et/ou de drogue. MADD Canada, ses bénévoles partout au pays, ses partenaires communautaires et ses commanditaires corporatives comme Allstate du Canada vous encouragent à vous protéger en suivant ces consignes simples :

ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule avec les facultés affaiblies ;

ne jamais se laisser reconduire par un conducteur aux facultés affaiblies ;

contacter le 911 pour signaler les cas soupçonnés de conduite avec les facultés affaiblies.

" Les centaines de morts et les dizaines de milliers de blessures causées chaque année par la conduite avec facultés affaiblies sont entièrement évitables, a précisé Ryan Michel, président et chef de la direction d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance. Allstate du Canada et ses agents se joignent à MADD Canada pour demander aux Canadiens d'aider à rendre nos routes plus sécuritaires en éliminant la conduite avec facultés affaiblies en planifiant à l'avance un moyen de transport sécuritaire pour rentrer à la maison. "

Fêtez à cœur joie, mais n'oubliez pas de prévoir un moyen sobre et sécuritaire de rentrer à la maison. Appelez Uber ou un taxi, décidez qui sera le conducteur désigné, prenez l'autobus ou le métro, ou passez la nuit chez vos parents ou vos amis. Si vous cherchez un moyen sécuritaire, fiable et sobre de rentrer à la maison en un clic, nous vous invitons à utiliser l'application officielle de transport désignée de MADD Canada pour faire venir une voiture Uber. Rendez-vous sur https://www.uber.com/partner/fr-ca/madd-canada pour en savoir davantage.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l'alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

À propos d'Allstate du Canada, compagnie d'assurance

Allstate du Canada, compagnie d'assurance est un chef de file parmi les producteurs et les distributeurs de produits d'assurance auto et habitation et est au service des Canadiens depuis 1953. Nous mettons tout en œuvre pour que non seulement nos clients, mais aussi nos employés soient en " bonnes mains "MD, comme en fait foi notre présence au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour une cinquième année de suite. Allstate du Canada est une entreprise socialement responsable qui soutient de nombreux organismes sans but lucratif, notamment MADD Canada, Centraide, et Jeunes entreprises. Pour tout savoir au sujet d'Allstate du Canada, consultez www.allstate.ca.