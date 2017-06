Société minière Goldstar annonce un placement de droits

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Société minière Goldstar - Goldstar Minerals Inc. (TSX CROISSANCE:GDM) (la « Société ») annonce qu'elle procédera à un placement de droits (les « droits ») auprès des porteurs de ses actions ordinaires (les « actions ordinaires ») inscrits à 17 h (heure de Montréal) le 16 juin 2017 (la « date de clôture des registres »), à raison de deux (2) droits pour chaque tranche de trois (3) actions ordinaires détenues (le « placement »). Chaque droit confèrera à son porteur le droit de souscrire une action ordinaire sur paiement du prix de souscription de 0,03 $ par action. Le placement se déroulera au Canada seulement.

Les droits se négocieront sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole « GDM.RT » à partir du 14 juin 2017 jusqu'à midi (heure de Montréal) le 17 juillet 2017 et les droits expireront à 17 h (heure de Montréal) le 17 juillet 2017 (l' « heure d'expiration »). Les droits qui n'auront pas été exercés avant l'heure d'expiration seront nuls et sans valeur. Les actionnaires qui exercent la totalité de leurs droits auront le droit de souscrire des actions ordinaires additionnelles, si disponibles, qui n'ont pas été souscrites par d'autres porteurs de droits avant l'heure d'expiration.

Tous les détails du placement sont présentés dans la notice de placement de droits et l'avis de placement de droits qui seront déposés sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com. L'avis de placement de droits et le certificat de droits qui l'accompagne seront postés à chaque actionnaire inscrit qui réside au Canada à la date de clôture des registres. Les actionnaires inscrits qui désirent exercer leurs droits doivent remplir et transmettre le certificat de droits accompagné du paiement applicable à Compagnie Trust TSX, l'agent d'émission de droits pour le placement, au plus tard à l'heure d'expiration. Les actionnaires qui détiennent leurs actions par l'intermédiaire d'un courtier ou conseiller en valeurs, d'une banque ou d'une société de fiducie recevront la documentation et les directives pertinentes de leur intermédiaire. La Société n'émettra pas de droits aux actionnaires qui résident dans un territoire à l'extérieur du Canada (les « porteurs inadmissibles »). Les droits des porteurs inadmissibles seront émis et détenus en leur nom par Compagnie Trust TSX qui tentera de les vendre avant l'heure d'expiration aux dates et aux prix qu'elle déterminera à son entière discrétion.

La Société n'a retenu les services d'aucune partie pour solliciter des souscriptions pour ses actions ordinaires dans le cadre du placement. Cependant, la Société versera aux membres de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) par l'entremise desquels des droits sont exercés des honoraires de 5% du prix de souscription par action ordinaire, autre que les souscriptions par les initiés de la Société.

La Société compte présentement 48 784 194 actions ordinaires émises et en circulation. Si tous les droits émis aux termes du placement de droits sont valablement exercés, le produit brut tiré du placement de droits s'élèvera à 975 684 $. La Société entend utiliser le produit net du placement de droits pour effectuer le décapage et l'échantillonnage de tranchées à sa propriété Lake George située au Nouveau-Brunswick et pour exécuter un levé géophysique aéroporté sur une portion de sa propriété aurifère Assinica située au Québec et renflouer son fonds de roulement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s'avéreront exacts, puisqu'il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé.