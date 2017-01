Soins intégrés pour les victimes et les survivants d'agression sexuelle

FREDERICTON, NOUVEAU-BRUNSWICK--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Ministère de la Justice Canada

La violence sexuelle peut avoir des conséquences graves et à long terme sur les victimes et les survivants, leur famille, leurs amis et leur communauté. Le gouvernement du Canada s'engage à prendre des mesures pour résoudre ces conséquences. Le fait de fournir aux victimes et aux survivants les services dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin, peut améliorer le rétablissement des survivants et peut aussi réduire chez ces personnes le risque d'éprouver des problèmes dans d'autres domaines de leur vie.

Matt DeCourcey, député de Fredericton, au nom de l'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 390 000 $ sur trois ans au Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton, en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une approche coordonnée pour offrir des services aux victimes et aux survivants d'agression sexuelle.

Avec un appui approprié, les victimes et les survivants de violence sexuelle sont moins enclins à développer des problèmes liés à la dépression, au trouble de stress post-traumatique et à l'abus d'alcool ou d'autres drogues. Ce financement permettra au Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton de répondre plus efficacement aux besoins complexes et à long terme des victimes d'agression sexuelle.

Citations

« Un système de justice qui fonctionne bien sert tous les Canadiens, protège les personnes vulnérables et construit un Canada meilleur et plus sécuritaire. Le traumatisme engendré par les agressions sexuelles peut causer des répercussions à long terme sur la santé physique et émotionnelle des victimes et des survivants. Ce financement constitue un exemple de notre engagement à appuyer des projets et des initiatives visant à s'assurer que les victimes d'agression sexuelle puissent avoir accès aux services dont ils ont besoin. »

L'honorable Jody Wilson-Raybould, C.P., c.r., députée, Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Ce financement contribuera à la prestation plus efficace de services aux victimes et aux survivants d'agression sexuelle. Cela fera une grande différence dans notre collectivité en réduisant la possibilité que les victimes et les survivants souffrent davantage, particulièrement les personnes qui ont subi les formes les plus complexes de traumatisme sexuel et de marginalisation. »

Matt DeCourcey, Député de Fredericton

« Nous sommes très enthousiasmés par l'occasion que ce projet offre de créer une approche plus collaborative et simplifiée pour appuyer les victimes et les survivants de violence sexuelle à différents points de services dans la région du Grand Fredericton. Nous espérons que, grâce à ce projet, nous allons être en mesure d'agir sur ce que nous avons identifié comme un besoin reconnu pour une approche plus intégrée en matière d'appui aux victimes et aux survivants de violence sexuelle. »

Lorraine Whalley, Directrice administrative, Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton

Faits en bref

En 2015, le Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton a procédé à une évaluation afin de déterminer les lacunes dans les services offerts aux victimes de violence sexuelle. Toutes les victimes et tous les survivants, et un grand nombre de fournisseurs de services, qui ont participé à l'étude ont souligné la nécessité de mieux coordonner les services.

Cette contribution est offerte grâce au Fonds d'aide aux victimes du ministère de la Justice du Canada. En 2016-2017, une contribution de plus de 21 millions de dollars sera versée aux gouvernements provinciaux et territoriaux et à des organisations non gouvernementales pour qu'ils fassent mieux connaître les questions et les lois liées aux victimes, et qu'ils créent et offrent des programmes, des services et de l'aide permettant de combler les lacunes dans les services aux victimes d'actes criminels.

Liens pertinents

Centre d'aide en cas d'agression sexuelle de Fredericton (http://fsacc.ca/fr)

Fond d'aide aux victimes du ministère de la Justice (http://www.justice.gc.ca/fra/fina-fund/jp-cj/fond-fund/index.html)

Restez branchés

- Suivez les activités du ministère de la Justice du Canada sur Twitter, Facebook et YouTube.

- Suivez la ministre Wilson-Raybould sur Twitter : @MinJusticeFr.

- Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus par fil RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez le site http://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.