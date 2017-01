Solutions Beyond Technologies accroît sa présence internationale avec Beyond Technologies France

Les entreprises françaises peuvent désormais bénéficier de solutions SAP combinées à l'expertise unique de Solutions Beyond Technologies

MONTREAL, QC--(Marketwired - Jan 26, 2017) - Solutions Beyond Technologies -- un chef de file international en solutions et services SAP pour les entreprises de toutes tailles -- annonce son expansion sur le marché français.

Afin de répondre à une demande accrue pour des services SAP spécialisés dans plusieurs secteurs (commerce de détail, fabrication, produits pharmaceutiques, commerce de gros, distribution, biens de consommation courante, services professionnels, etc.), Solutions Beyond Technologies a renforcé son partenariat avec SAP pour offrir son expertise aux entreprises françaises.

Fort d'une expérience de plus de 19 ans dans le conseil et les services professionnels SAP, Grégory Hermel mènera les opérations en tant que Directeur général de Beyond Technologies France. Au fil des ans, il a établi une excellente relation de confiance avec SAP France, ce qui nous permettra d'apporter les meilleures solutions aux problématiques de nos clients français.

« Sa connaissance approfondie du marché français et sa capacité à identifier et à répondre aux besoins des clients font de Grégory la personne idéale pour démarrer notre passionnante aventure en France », a déclaré Luc Dubois, Chef de la direction chez Solutions Beyond Technologies. « Nous avons constaté une forte demande pour les progiciels de gestion intégrés en France et grâce à notre présence dans ce pays, nous disposerons désormais de ressources locales pour servir nos clients français ».

Cette annonce suit la récente expansion de l'entreprise aux États-Unis avec un nouveau bureau à Jersey City, NJ.

Pour plus d'information, contactez Grégory Hermel : ghermel@beyondtechnologies.com.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Solutions Beyond Technologies est une société de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion. Nous possédons une solide expertise dans de nombreuses industries. Fondée par une équipe de consultants chevronnés cumulant plus de 20 années d'expérience en systèmes de gestion intégrés, Solutions Beyond Technologies sait comment tirer parti des meilleures pratiques d'affaires et des solutions SAP afin de procurer des avantages durables et réels à nos clients. Nos solutions intelligentes, pratiques et novatrices, permettent à nos clients de se démarquer de la concurrence, rapidement et de façon rentable.

