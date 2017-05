Solutions Beyond Technologies est nommée finaliste de la catégorie Digital Marketing Momentum Partner of the Year du prix SAP Pinnacle Awards 2017

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - May 30, 2017) - Solutions Beyond Technologies est fière d'annoncer que SAP® l'a reconnue comme finaliste de la catégorie Digital Marketing Momentum Partner of the Year du prix SAP Pinnacle Awards 2017.

Chaque année, SAP Pinnacle Awards reconnaît la contribution de ses meilleurs partenaires pour leurs réalisations exceptionnelles dans le développement et la croissance de leur partenariat avec SAP, afin d'aider leurs clients communs à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les finalistes et les gagnants dans 19 catégories ont été choisis en fonction des recommandations d'employés chez SAP, de commentaires de clients et d'indicateurs de performance.

« Nous sommes ravis d'être reconnu mondialement parmi les trois meilleurs partenaires SAP de l'année, pour notre performance remarquable en marketing numérique et nous sommes heureux de collaborer étroitement avec SAP pour servir ensemble nos clients. Nous sommes déterminés à transformer l'expérience client, en mettant en place des initiatives marketing efficaces qui favorisent l'engagement et la fidélisation de nos clients. », a déclaré Kurt Ramcharan, directeur marketing chez Solutions Beyond Technologies.

Solutions Beyond Technologies a entre autres été reconnue pour les initiatives suivantes :

Documentation marketing innovante et adaptée aux différents clients

Stratégies et tactiques sur les médias sociaux pour accroître la notoriété de Solutions Beyond Technologies et promouvoir les solutions SAP

Forte collaboration avec SAP pour ses campagnes marketing créatives (campagnes par courriel et téléprospection)

Les prix SAP Pinnacle Awards mettent en lumière ses partenaires les plus méritants qui ont démontré leur engagement à collaborer avec SAP pour offrir à leurs clients communs des solutions qui simplifient leurs activités.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Solutions Beyond Technologies est une société de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion. Nous possédons une solide expertise dans de nombreuses industries. Fondée par une équipe de consultants chevronnés cumulant plus de 20 années d'expérience en systèmes de gestion intégrés, Solutions Beyond Technologies sait comment tirer parti des meilleures pratiques d'affaires et des solutions SAP afin de procurer des avantages durables et réels à nos clients. Nos solutions intelligentes, pratiques et novatrices permettent à nos clients de se démarquer de la concurrence, rapidement et de façon rentable.

