Soutenir les espaces culturels à Kleinburg

Le gouvernement du Canada annonce un appui financier à la Collection McMichael d'art canadien

Mme Deborah Schulte, députée de King-Vaughan, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui un financement de 474 052 $ à la Collection McMichael d'art canadien.

Ce financement, offert par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, servira au réaménagement d'un pavillon annexe de la galerie destiné aux réunions et aux activités culturelles. Les rénovations amélioreront l'accessibilité de tous les visiteurs, notamment celle des personnes handicapées, et optimiseront l'espace consacré aux activités culturelles.

« Les investissements dans le secteur culturel du Canada contribuent à créer des emplois pour la classe moyenne, à renforcer l'économie et à faire connaître le point de vue unique du Canada dans le monde entier. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans l'infrastructure culturelle du Canada. La revitalisation des espaces culturels permet aux Canadiens de diffuser et d'apprécier l'influence positive des arts et du patrimoine. »

- Mme Deborah Schulte, députée de King-Vaughan

« C'est avec humilité que la Collection McMichael d'art canadien accepte de la part du gouvernement du Canada ce financement dont elle avait grand besoin. Cet appui favorisera la participation des étudiants et de la communauté à ses activités culturelles d'intérieur et d'extérieur. En cette année du 150e anniversaire de la Confédération, l'équipe du McMichael se sent privilégiée de figurer parmi les fleurons des établissements culturels du Canada. Elle est honorée du soutien sans faille que lui apporte le gouvernement du Canada dans son ambition de s'élever au rang de pièce maîtresse des arts et de la culture au pays. »

- M. Andrew W. Dunn, président du conseil d'administration de la Collection McMichael d'art canadien

La Collection McMichael d'art canadien est l'une des plus grandes galeries d'art de l'Ontario. Elle est située sur un site naturel de 100 acres à Kleinburg en Ontario.

La Collection McMichael abrite une collection permanente de 6 000 œuvres d'art canadiennes, notamment les œuvres de Tom Thomson (membre du Groupe des sept) et de ses contemporains, ainsi que les œuvres d'artistes canadiens autochtones.

Créé en 2001, le Fonds du Canada pour les espaces culturels investit dans les organismes professionnels sans but lucratif voués aux arts et au patrimoine pour l'amélioration, la rénovation et la construction de leurs installations ainsi que pour l'achat d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité visant des projets d'infrastructure culturelle.

En date du 31 mars 2016, le Fonds avait accordé environ 410 millions de dollars à 1 381 projets menés dans l'ensemble des provinces et territoires. Il reçoit en moyenne 137 demandes par année.

En date du 31 décembre 2016, 80 p. 100 de la somme allouée dans le cadre du budget de 2016 avait été consentie à des projets. L'investissement permet de financer 157 projets dans 96 collectivités canadiennes cette année.

