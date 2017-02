Soutenir les espaces culturels d'Ottawa

Le gouvernement du Canada octroie une aide financière à la Cour des arts et à la Galerie d'art d'Ottawa

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que la Ville d'Ottawa recevrait une somme de 5 250 000 dollars pour financer l'agrandissement de la Galerie d'art d'Ottawa et le réaménagement de l'immeuble de la Cour des arts. Elle a aussi annoncé que la Galerie d'art d'Ottawa recevrait 1 300 000 dollars pour lui permettre d'acquérir de l'équipement spécialisé aux fins d'aménagement de son nouvel espace.

Cette aide permettra à la Ville d'Ottawa de continuer à accueillir 25 organismes artistiques sans but lucratif et à présenter la vaste collection de la Galerie d'art d'Ottawa aux résidants et aux visiteurs.

Cette aide est possible grâce à l'investissement sans précédent dans les espaces culturels de près de 170 millions de dollars sur deux ans annoncés dans le budget de 2016. Les sommes octroyées contribueront à renforcer la classe moyenne par la création de nouveaux emplois, à mettre les arts à la portée des familles dans leurs communautés et à offrir aux artistes et aux artisans des lieux pour perfectionner leur art et voir à ce que les points de vue uniques du Canada soient diffusés dans le monde entier.

Citations

« La Cour des arts est un bel exemple d'organisme qui permet aux arts de croître dans nos communautés. Elle offre aux artistes de la région un endroit où ils peuvent s'épanouir. Je suis fière que notre gouvernement appuie ainsi leur merveilleux travail. Investir dans le secteur culturel canadien permet de créer des emplois pour la classe moyenne et d'assurer la croissance de notre économie. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada investisse généreusement dans le nouveau projet d'agrandissement de la Galerie d'art d'Ottawa et de réaménagement de la Cour des arts, ainsi que dans notre secteur local des arts. Une scène artistique et culturelle dynamique et florissante stimule la croissance économique de notre ville et fait en sorte qu'Ottawa soit une destination attrayante pour les touristes, les gens affaires et les professionnels talentueux. »

- M. Jim Watson, maire d'Ottawa

« Ottawa est remplie d'institutions culturelles nationales extraordinaires et jouit aussi d'une scène artistique régionale croissante et florissante. Il est merveilleux de constater que le gouvernement du Canada le reconnaît et qu'il appuie le projet d'agrandissement de la Galerie d'art d'Ottawa et de réaménagement de la Cour des arts! »

- Mme Alexandra Badzak, directrice et chef de la direction de la Galerie d'art d'Ottawa

Les faits en bref

La Cour des arts se trouve dans l'immeuble historique du palais de justice du comté de Carleton, au centre-ville d'Ottawa.

Du financement annoncé, une somme de 5,25 millions de dollars servira à financer la rénovation des installations actuelles de la Cour des arts ainsi que la construction d'un espace plus grand pour la Galerie d'art d'Ottawa. Ce projet est géré par la Ville d'Ottawa.

Du financement annoncé, une somme de 1,3 million de dollars sera directement versée à la Ville d'Ottawa pour lui permettre d'acheter et d'installer de l'équipement spécialisé après la construction de la nouvelle installation.

Le gouvernement du Canada verse ces fonds par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

La superficie de la nouvelle Galerie d'art d'Ottawa passera de 929 mètres carrés à plus de 2 880 mètres carrés. Plusieurs galeries et une nouvelle salle de visionnement seront aménagés dans le nouveau bâtiment.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels verse des fonds aux organismes artistiques et patrimoniaux sans but lucratif qui travaillent professionnellement à améliorer, à rénover et à construire des installations artistiques et patrimoniales; qui achètent de l'équipement spécialisé; et qui font des études de faisabilité en vue de réaliser des projets d'infrastructure culturelle.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels a été instauré en 2001. En date du 31 mars 2016, le gouvernement avait accordé environ 410 millions de dollars à 1 381 projets menés dans toutes les provinces et tous les territoires. En moyenne, le Fonds reçoit 137 demandes par année.

Au 31 décembre 2016, 80 p. cent de la somme allouée dans le cadre du budget de 2016 avaient été consentis à des projets. L'investissement permet de financer 157 projets dans 96 collectivités canadiennes cette année.

