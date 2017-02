Soutien à KINESIQ pour la commercialisation de ses produits novateurs et la poursuite de sa croissance

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière à l'entreprise de Granby dans le cadre d'une ronde de financement de plus de 1,2 million de dollars

GRANBY, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Le député de Shefford, Pierre Breton, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que KINESIQ inc. se voit accorder une aide financière de 100 000 $, sous forme de contribution remboursable.

L'innovation est un véritable moteur économique qui contribue à la croissance de nos entreprises et dont profitent les collectivités et la classe moyenne. Les entreprises doivent pouvoir compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et ses partenaires sont résolus à soutenir les entreprises canadiennes innovantes comme KINESIQ.

Les autres partenaires de KINESIQ se joignant au gouvernement du Canada dans cette ronde de financement, sont la Banque de Développement du Canada, le Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et région, le Centre d'innovation et de technologies industrielles de Granby (CITIG), le Campus des technologies de la santé, le Conseil national de recherches Canada, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation du Québec, Desjardins Entreprises-Haut-Richelieu-Yamaska, l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET), ACET Capital et plusieurs investisseurs privés.

KINESIQ, une entreprise en démarrage, développe des appareils qui améliorent la qualité de vie et la condition physique et neurologique de personnes fragilisées. En concevant et commercialisant ces appareils innovants - comme le KINÉ-SIM -, l'entreprise donne les outils nécessaires aux travailleurs de la santé pour qu'ils puissent améliorer l'équilibre, les réflexes et la capacité des membres inférieurs de leurs patients tout en travaillant sur la réduction des effets des maladies dégénératives. De plus, l'appareil s'insère très bien dans les programmes de prévention des chutes et du maintien de l'autonomie fonctionnelle de la population vieillissante.

Les aides financières accordées visent à soutenir la mise en œuvre d'une stratégie de commercialisation des produits de KINESIQ auprès d'hôpitaux, de cliniques de physiothérapie, de centres de réadaptation et de résidences pour personnes âgées du Canada et de l'étranger. En plus d'appuyer la commercialisation, les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC, ainsi que ceux des autres partenaires, permettront à l'entreprise d'acquérir, entre autres, du matériel et des outils informatiques pour le contrôle de la qualité et la conception de contenus multimédias. Finalement, KINESIQ prévoit réaliser certaines activités liées à la certification de ses produits sur différents territoires et à la protection des propriétés intellectuelles.

En plus d'une augmentation des ventes nationales et étrangères, KINESIQ prévoit que la commercialisation du KINÉ-SIM contribuera à la création d'environ 10 emplois en 2017.

Citations

« Grâce à ses idées novatrices et à son travail acharné, l'équipe à la tête de KINESIQ permet d'améliorer la qualité de vie des gens et de créer de la richesse pour les citoyens de Granby et de la région. Sincères félicitations pour cette belle réussite qui démontre, une fois de plus, l'ingéniosité des Canadiens! »

Pierre Breton, député de Shefford

« À titre de ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, j'ai pour objectif d'aider les entreprises à croître, à innover et à exporter, afin qu'elles puissent créer des emplois de bonne qualité et de la richesse pour les Canadiens. C'est pourquoi nous apportons notre soutien à des entreprises comme KINESIQ. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes très heureux de l'appui de nos nombreux partenaires, rendant possible la mission que nous nous sommes donnée qui est d'améliorer la qualité de vie et la santé des personnes fragilisées. Sans ce soutien, il serait très difficile pour de jeunes entreprises en technologies de la santé, comme KINESIQ, de pouvoir percer tant localement qu'au niveau international. »

Lukas Dufault, président de KINESIQ inc.

« La solution proposée par KINESIQ est non seulement innovatrice, mais elle se distingue par sa grande flexibilité, lui permettant d'avoir un large potentiel de marché et d'être plus facilement exportable. Je suis fier et je me considère privilégié d'avoir pu aider ces entrepreneurs dans la progression de cette entreprise des plus prometteuses »

Ghyslain Goulet, président et directeur général de l'ACET

« KINESIQ est une entreprise novatrice évoluant à la fine pointe, dotée d'une équipe exceptionnelle et qui a fait ses preuves dans le secteur de la technologie médicale. Notre investissement l'aidera à croître encore plus rapidement et à illustrer de façon évidente notre désir d'aider à bâtir un secteur technologique établi au Canada, capable de se positionner au premier plan sur la scène internationale »,

Justin Fortin, directeur de compte, Banque de développement du Canada.

« Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer au développement de KINESIQ. Avec cet investissement, nous voulons permettre à une entreprise technologique régionale de bénéficier des ressources financières nécessaires pour se démarquer à l'échelle mondiale. »

André Blouin, Centre d'aide aux entreprises Haute-Yamaska et région

« Nous sommes très heureux de collaborer à la réussite de KINESIQ, une entreprise résidente de l'incubateur industriel de Granby. La vocation du CITIG est parfaitement évoquée ici avec le succès prometteur de KINESIQ. Voilà un beau succès qui fera rayonner notre région. »

Patrick St-Laurent, directeur général, CITIG

« Desjardins est très fière de participer au développement d'une jeune entreprise prometteuse comme KINESIQ afin de pouvoir rendre accessible une technologie novatrice qui aura un impact certain sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes fragilisées. Toutes nos félicitations à l'équipe pour les résultats obtenus grâce à un travail acharné. »

Nathalie Daviau, directrice de comptes, Desjardins Entreprises-Haut-Richelieu-Yamaska

« Convaincu du potentiel de cette startup qui propose une solution technologique différente avec une valeur ajoutée indéniable qui répond aux besoins de la population mondiale vieillissante, nous sommes dès lors à la fois heureux et fiers de pouvoir contribuer à son succès à titre d'accompagnateur et d'investisseur. »

Yvan Beaudoin, président et directeur général du Campus des technologies en santé

À propos de KINESIQ INC.

KINESIQ conçoit, assemble et commercialise des appareils médicaux qui intègrent des technologies provenant du milieu de la simulation et qui sont destinés au marché de la réadaptation physique et neurologique ainsi qu'au maintien de l'autonomie fonctionnelle. Les appareils permettent la réadaptation des membres inférieurs suite à une blessure, l'amélioration de l'équilibre et des réflexes. Ils ont également été conçus pour être intégrés dans des programmes de prévention des chutes. L'objectif principal de KINESIQ est de fournir une assistance afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes, qu'ils soient en début de fragilité, fin de vie ou atteints de maladies dégénératives. Pour plus de détails, visitez le www.kinesiq.com.