Sphinx clôture un placement privé de 247 880 $

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 nov. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) annonce qu'elle a clôturé un placement privé (le « Placement Privé »), pour un produit brut total de 247 880 $.

Le Placement Privé comprend :

1 244 000 unités de la Société à un prix de 0,05 $ par unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire du capital de la Société et d'un bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription donne à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,08 $ chacune jusqu'au 1 er novembre 2020; et

novembre 2020; et 2 856 616 unités d'actions accréditives (les « unités accréditives ») au prix de 0,065 $ par unité. Chaque unité accréditive comprend une action accréditive (« action FT ») et un demi-bon de souscription d'action ordinaire. Chaque bon de souscription d'action ordinaire confère à son porteur le droit d'acheter une action ordinaire de Sphinx à un prix de 0,10 $ jusqu'au 1er novembre 2019. Les actions de FT seront considérées comme des « actions accréditives » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Les titres de la Société émis dans le cadre du Placement Privé font l'objet d'une période de détention de quatre mois qui expire le 2 mars 2018. Les dirigeants et un administrateur de la Société ont souscrit pour un montant de 25 415 $ du Placement Privé.

Le produit total du Placement Privé sera affecté pour avancer les projets de zinc de la Société (Calumet-Sud, Tessouat, Tessouat-Sud et Obwondiag) dans la MRC de Pontiac dans le sud-ouest du Québec, son projet Corridor Cheechoo sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, et au fonds de roulement. La Société tient à souligner la participation au placement privé d'un certain nombre de résidents de la région de Pontiac et du comté de Renfrew, en Ontario.

Le Placement Privé a été conditionnellement accepté par la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre du Placement Privé, la Société a accepté de verser à certains intermédiaires des frais d'au plus 7 % en espèces, soit un montant total d'au plus 9 692 $.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

