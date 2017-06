Sphinx débute les forages sur le projet d'or Chemin Troïlus, Territoire Eeyou Istchee Baie-James

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 27 juin 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) est heureuse d'annoncer le début d'un programme qui comportera sept (7) sondages, totalisant approximativement 500 m, sur son projet d'or Chemin Troïlus (le « Projet »). Le Projet est détenu à 100 % par la Société et n'a pas été testé par forage dans le passé. Le programme est conçu pour tester des cibles de forage de haute priorité qui ont été identifiées sur la base de levés magnétique au sol et de polarisation provoquée effectués ce printemps (communiqué de presse du 11 mai, 2017) ainsi que la présence de grains d'or dans des tills et blocs erratiques (communiqué de presse du 10 janvier, 2017). L'objectif du programme de forage est de découvrir la source primaire des indicateurs d'or.

Le Projet est localisé 25 km au sud-ouest de la Mine Troïlus le long d'un corridor à or-cuivre orienté vers le nord-est. Ce corridor est situé à la limite nord de la ceinture archéenne de roches vertes Frotet-Evans, dans la Sous-province géologique d'Opatica dans la Province du Supérieur et comprend la Mine Troïlus. Le Projet comprend 61 claims (33,2 km2). Il est situé à 110 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau le long de la route d'accès de la Mine Troïlus et conséquemment l'exploration dans le secteur du Projet peut être réalisée durant toute l'année à un coût relativement faible. Le financement du programme inclus des fonds fournis par la Société de développement de la Baie-James.

Le programme de forage sera réalisé par Forages Chibougamau Ltée de Chibougamau, Québec sous la supervision de Robin N. Adair, M.Sc. (P.Geol., géo, et membre du Comité consultatif de la Société).

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.