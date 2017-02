Sphinx et SOQUEM identifient des anomalies géophysiques et géochimiques au sol coïncidentes et approuvent une campagne de forage sur le projet de zinc Calumet-Sud, au Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 fév. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) et son partenaire SOQUEM sont heureux d'annoncer des résultats positifs suite au levé gravimétrique et de polarisation provoquée (« PP ») au sol sur des cibles géochimiques de zinc sur les zones Sonny et Sonny Ouest du projet Calumet-Sud (le « Projet »). Ces levés géophysiques ont identifié des cibles de haute priorité pour un programme de 11 sondages qui débutera vers le milieu de mars 2017.

Ces résultats s'ajoutent aux résultats obtenus en 2016 suite aux levés suivants :

levé aéroporté HELITEM30C MULTIPULSE™ (communiqué de presse du 7 septembre 2016); et

levé d'échantillonnage de sols (communiqué de presse du 20 décembre 2016).

La Zone Sonny et ainsi que la Zone Sonny Ouest (située à 150 m à l'ouest de la Zone Sonny), sont :

délimitées par des valeurs fortement anomales dans le sol pour le zinc et le plomb, avec une valeur maximale de 37 200 ppm Zn (3,72%) et 1,678 ppm Pb (0.17%); et

spatialement corrélées avec les conducteurs aéroportés, les anomalies de chargeabilité ainsi que certains hauts gravimétriques. La Zone Sonny en particulier représente une zone coïncidente d'anomalies de PP, géochimiques et zinc dans le substrat rocheux.

Ces deux zones sont nouvelles et n'ont pas été testées par forage ou d'autres levés dans le passé.

De plus, la Zone Sonny, identifiée en 2014, a révélé un certain nombre d'échantillons en rainures d'un mètre de longueur (l'épaisseur réelle de la minéralisation ne peut pas être déterminée) dans un substrat rocheux carbonaté qui ont retournés : Tranchée n° 1 - 1,9 % Zn sur 5 m, 3,7 % Zn sur 4 m, dont 5,4 % Zn sur 2 m et Tranchée # 2 - 3 % Zn 10 m dont 6,9 % Zn sur 1 m.

Suite aux travaux réalisés en 2016 et aux résultats encourageants obtenus, plusieurs anomalies ont été sélectionnées et approuvées conjointement comme cibles de forages, par SOQUEM, gestionnaire du projet, et Sphinx. Pour tester ces cibles, une campagne de forage au diamant comprenant un minimum de 11 forages et totalisant 800 m, débutera vers le milieu du mois de mars.

Les travaux de géophysique au sol ont été réalisés par Geosig Inc., une entreprise de consultation en géophysique basée dans la ville de Québec, du 6 au 23 décembre 2016, sous la supervision de SOQUEM et MB Geosolutions de Fossambault-sur-le-Lac, Québec. Les levés ont couvert un total de 17,5 km de lignes chaînées et piquetées, mais non coupées.

Le Projet se compose de 21 claims couvrant une superficie de 12 km2 optionné à SOQUEM en 2016. En vertu de l'entente d'option et de coentreprise avec SOQUEM, Sphinx accorde à SOQUEM l'option d'acquérir une participation indivise de 50 % du Projet. Si l'option est exercée, une coentreprise sera créée entre Sphinx et SOQUEM. SOQUEM opère le programme d'exploration du Projet. Le Projet est adjacent au projet Green Palladium détenu à 100 % par Sphinx, qui comprend une longueur significative de la stratigraphie d'intérêt de substrat rocheux carbonaté.

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec, une province canadienne qui est reconnue à l'échelle mondiale comme une juridiction minière attrayante.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx : www.sphinxresources.ca.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.