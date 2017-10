Sphinx et SOQUEM prolongent les anomalies de sols connues de zinc et plomb, débutent des décapages sur le projet Calumet-Sud, au Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 oct. 2017) - Ressources Sphinx ltée. (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) et son partenaire SOQUEM sont heureux de rapporter de nouveaux résultats positifs pour le zinc et le plomb issus d'un programme d'échantillonnage pédogéochimique sur le projet Calumet-Sud (le « Projet »). Le levé de sol détaillé avec une maille variant 25 m à 100 m, a été réalisé pour déterminer le prolongement des axes minéralisés et pour mieux délimiter les fortes anomalies en zinc et plomb identifiées lors des levés précédents. Ces nouveaux résultats confirment des valeurs anomales en zinc et plomb sur une distance de 1 000 m sur la Zone Sonny et sur la Zone Sonny Ouest. Ce levé a évalué également le prolongement des anomalies vers le sud où aucun travail n'a été effectué auparavant et particulièrement au sud de la découverte Sonny (voir les Figures 1 et 2 ci-jointes, sondage 1400-17-03, 4,1% zinc sur 3 m à une profondeur de 11 m dans des roches carbonatées). Les deux zones sont couvertes par une couche mince de sol et de roche altérée et encaissées dans des roches carbonatées métamorphisées.

La Zone Sonny et la Zone Sonny Ouest, située à 150 m plus à l'ouest, sont caractérisées par des valeurs fortement anormales dans le sol pour le zinc et le plomb. Les données d'échantillonnage combinées de la Zone Sonny et de la Zone Sonny Ouest comprennent maintenant 1 924 échantillons de sol (horizon B) sur une superficie totale d'environ 1,3 km2, prélevés en trois phases; 1) mai 2014, 2) septembre 2016 et 3) août 2017. Les protocoles d'échantillonnage sont comparables. L'analyse des sols pour le levé de 2017 a été effectuée directement sur le terrain à l'aide d'un appareil XRF portatif alors que l'analyse des sols des levés de 2016 et 2014 a été réalisée par ALS Global, de Val d'Or et Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda respectivement.

Le levé de sol fait l'objet de suivi par des travaux de décapage sur la Zone Sonny et la Zone Sonny Ouest. Ces travaux sont présentement en cours et incluront la cartographie géologique et le prélèvement d'échantillons en rainures. L'objectif des travaux est la réalisation d'un ciblage rigoureux suivi d'une nouvelle campagne de forage. L'équipe qui a recueilli les échantillons de sol était sous la supervision de Géo-Envirofor inc. de Chibougamau. Le décapage est supervisé par Explo-Logiq Inc. de Saint-Hyppolyte avec la participation de GFX Exterior Services de Bryson et Excavation Michael Derouin de l'Île-du-Grand-Calumet.

Le Projet fait partie du plus grand district zincifère « Ziac ». Ce secteur zincifère émergent est un corridor orienté vers le nord-ouest sur une distance de 40 km défini par des roches carbonatées contenant du zinc et plomb (voir le communiqué de presse du 8 août 2017) typique du district zincifère de Balmat-Edwards-Pierrepont situé dans l'état de New York, aux États-Unis. Le Ziac couvre également une région distincte qui contient des roches méta-volcaniques riches qui encaissent l'ancienne mine de zinc-plomb-argent-or New Calumet Mines Limited qui a produit 3,8 millions de tonnes de minerai titrant 5,8% Zn, 1,6% Pb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au de 1944 à 1968 (référence : rapport annuel New Calumet Mine 1968).

Le district Ziac comprend :

le projet Calumet-Sud présentement exploré par Sphinx et son partenaire SOQUEM (21 claims, 12 km 2 ) ;

) ; le projet Tessouat (22 claims, 13 km 2 ), détenu à 100% par Sphinx ;

), détenu à 100% par Sphinx ; le projet Tessouat-Sud (296 claims, 177 km 2 ) ;

) ; le projet Obwondiag (96 claims, 53 km 2 ) ; et

) ; et le projet GPd (74 claims, 41 km2), détenu à 100% par Sphinx et sur lequel le potentiel pour le zinc a été confirmé récemment.





Formation d'une coentreprise avec SOQUEM

Aux termes du contrat d'option et de coentreprise (le « Contrat ») intervenu le 25 mars 2016 entre Sphinx et SOQUEM (les « Partenaires ») relativement au Projet, Sphinx confirme que SOQUEM a financé en date du 22 septembre 2017 des travaux d'exploration 552 863,94 $, incluant des paiements totalisant 100 000 $ à la signature du Contrat. Conformément au contrat, Sphinx confirme également, que selon les modalités du Contrat, la levée de l'option par SOQUEM, lui permettant d'acquérir un intérêt de 50% dans le Projet. Les Partenaires ont également convenu que Sphinx devient le gérant de la coentreprise.

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été revues par et approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

