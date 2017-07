Sphinx et SOQUEM recoupent 4% zinc sur 3 mètres dans une zone minéralisée extensive sur le projet Calumet-Sud, Québec

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juillet 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) est heureuse d'annoncer les résultats du programme de forage de 2017 réalisé sur son projet Calumet-Sud (le « Projet »). Des teneurs élevées en zinc (Tableau 1) ont été obtenues des roches de marbre dolomitique dans quatre (4) nouveaux horizons interprétés. Ces horizons sont définis par des valeurs en zinc fortement anomales (Tableau 2) et la présence de niveaux de sphalérite massive d'épaisseur variant d'un centimètre à plusieurs centimètres, ainsi que de la sphalérite disséminée et sous forme de filonets. Les niveaux se retrouvent sur une longueur de 1,5 km et une superficie de 1,0 km2, avec un faible pendage vers l'est et sont ouverts à la fois dans la longueur et la direction du pendage. Le meilleur intervalle recoupé provient du sondage 1400-17-03 qui a donné 4,11% de zinc sur une longueur de 3 m (2,93 m d'épaisseur réelle) de 12,0 à 15,0 m dans l'horizon Sonny. Le sommaire des résultats est présenté dans le tableau 1. Le tableau 2 ci-joint illustre les résultats dans de larges intervalles minéralisés. La figure 1 ci-jointe présente l'information géographique.

Tableau 1: Sommaire des résultats de forage. Les intervalles sont pondérés par la longueur des échantillons Nom du sondage Début

(m) Fin

(m) Longueur

forée (m) Épaisseur réelle forée

estimée (m) Zinc

% Argent

gpt Nom de l'horizon 1400-17-01 125,00 135,00 10,00 9,73 0,03 2,46 SW3 1400-17-03 8,00 9,00 1,00 0,97 2,27 0,10 Sonny et 12,00 15,00 3,00 2,93 4,11 0,10 Sonny 1400-17-04 2,60 7,00 4,40 4,30 1,46 0,20 SW1 1400-17-05 38,00 39,00 1,00 0,96 1,00 0,10 SW2 1400-17-09 13,00 14,00 1,00 1,00 0,38 0,10 Sonny 1400-17-10 21,00 22,00 1,00 0,74 1,09 0,50 Sonny 1400-17-11 25,00 26,00 1,00 0,97 2,09 0,40 SW2 1400-17-12 59,80 60,80 1,00 0,97 1,11 0,20 Inconnu et 71,60 73,30 1,70 1,64 2,46 0,20 SW1 et 79,50 80,00 0,50 0,48 2,57 0,20 SW1 1400-17-13 48,70 50,00 1,30 1,23 1,81 0,10 SW2

Un total de 13 sondages (1 098 m) répartis sur une superficie de 1,5 km2, ont testé des cibles correspondantes aux anomalies géophysiques et géochimiques coïncidentes associées avec de la minéralisation en surface et révélée dans des échantillons en rainures (communiqués de presse du 22 février et 5 avril 2017). Ces sondages sont les premiers à être forés dans ce secteur et aucun forage historique n'a été réalisé à proximité des anomalies ciblées. La minéralisation intersectée reste ouverte pour des travaux subséquents. Les résultats de la campagne de forage confirment l'importance de la minéralisation identifiée en surface et démontrent le potentiel de découvrir du zinc à haute teneur dans des roches carbonatées sur le Projet. Sphinx et son partenaire SOQUEM planifient un programme d'exploration afin d'évaluer davantage ces résultats.

Le programme de forage a été réalisé par Forage G4 de Val-d'Or avec la participation de Michel Gauthier, Ph. D. (géo, et un administrateur de la Société). Le personnel sur les lieux du Projet a collecté et fait le suivi des échantillons qui ont ensuite été scellés de façon sécuritaire et expédiés à l'installation de sciage de carottes de SOQUEM à Val d'Or, au Québec. Les échantillons de carottes sciés en moitiés ont été livrés au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or, Québec, pour y être broyés, séparés et analysés en utilisant une dissolution par eau régale avec une finition par spectrométrie d'émission optique (méthode ICP-41). Les pulpes et les rejets des échantillons dont les teneurs en zinc dépassaient 10 000 ppm (1 %) ont été ré-analysés avec une dissolution par eau régale et analysée par spectrométrie d'émission optique pour des teneurs de minerai (méthode Zn-OG46).

L'exactitude et précision analytique ont été surveillées par l'analyse d'échantillons de réactifs stériles, d'échantillons de référence certifiés et des doublons d'échantillons des forages. Le contrôle de la qualité a été assuré par l'utilisation de normes internationales et internes. Les échantillons de référence certifiés ont été insérés à intervalles réguliers dans la séquence d'échantillons par le personnel de SOQUEM afin d'évaluer de manière indépendante l'exactitude analytique. Le système de qualité d'ALS Chemex est conforme aux exigences des normes internationales ISO 17025. Des doublons d'échantillons de référence certifiés représentatifs ont été envoyés de façon routinière à un laboratoire externe conforme à la norme ISO pour assurer le contrôle de qualité.

Le Projet, détenu à 100% par Sphinx, est présentement sous entente d'option avec son partenaire SOQUEM (communiqué de presse du 31 mai 2016). Il se compose de 21 claims (12 km2) dans la MRC de Pontiac au sud-ouest du Québec. SOQUEM était l'opérateur et a assumé les coûts du programme. Au nord, le Projet est adjacent à l'ancienne mine de zinc-plomb-argent-or New Calumet. Le Projet est aussi adjacent au projet Green Palladium composé de 86 claims (49 km2) détenu à 100 % par Sphinx. Ce dernier contient également une superficie significative de roches potentiellement zincifères.

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet de SOQUEM

SOQUEM, filiale d'Investissement Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamants, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Pour voir le tableau 2, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/SFX_PR_2017-07-13_C-S_drilling_results_final_Table_2_fr.pdf

Pour voir la figure 1, veuillez consulter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/SFX_PR_2017-07-13_C-S_Results_figure.pdf