Sphinx fait une mise à jour sur le forage et l'échantillonnage de tills sur le Chemin Troïlus, Territoire Eeyou Istchee Baie-James

Recoupe 2,5 g/t Au sur 0,9 m

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 19 sept. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) annonce les résultats de son programme de forage de reconnaissance et de ses travaux d'échantillonnage de till et de prospection de cet été sur le projet Chemin Troïlus (le « Projet »), détenu à 100% par la Société. Ce premier programme de forage totalisant 487 m, a été conçu pour tenter de découvrir la source dans le socle rocheux d'une trainée de blocs minéralisés (communiqué de presse du 11 mai 2017) dans un secteur du Projet caractérisé par réponses de polarisation provoquée d'intensité faible à moyenne et des anomalies magnétiques coïncidentes et fortes. Les résultats de forage comprennent 2,5 g/t sur 0,9 m dans le sondage CT-17-06. Les résultats des sept (7) sondages sont résumés dans le Tableau 1 ci-dessous.

Le secteur du Projet où se trouve la trainée de blocs minéralisée n'a pas d'affleurement et est recouvert par une couche uniforme de till variant en épaisseur de 6 à 10 mètres. Aucun travail antérieur n'a été réalisé dans ce secteur précis. Les roches intersectées étaient des roches métasédimentaires archéennes, des roches métavolcaniques, des roches granitoïdes et des brèches. La valeur aurifère interceptée par le sondage

CT-17-06 était dans une brèche. Les blocs minéralisés, cependant, n'ont pas été expliqués par ce programme de forage préliminaire et leur source dans le socle rocheux demeure une priorité pour l'exploration future. En combinaison avec le forage, les résultats des tills décrits ci-dessous confirment la prospectivité du secteur. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour découvrir la provenance des blocs.

Tableau 1: Information sur les sondages et sommaire des résultats. L'information sur la localisation est en coordonnées UTM NAD 83 zone18. Les épaisseurs réelles sont estimées être similaires aux épaisseurs forées.

Nom du

sondage

(Profondeur mètres) Est Nord Élevation

(m) Azimut/

Pendage

(degrés) De

(m) À

(m) Intersection

Minéralisée

(m) Au

(g/t) CT-17-01

(102 m) 516527 5634868 356 325/-45 Pas de valeurs significatives en or CT-17-02

(60 m) 516408 5634331 370 325/-45 Pas de valeurs significatives en or CT-17-03

(61 m) 516169 5634691 358 325/-45 Pas de valeurs significatives en or CT-17-04

(78 m) 515685 5634500 366 325/-45 Pas de valeurs significatives en or CT-17-05

(63 m) 515727 5634433 367 325/-45 Pas de valeurs significatives en or CT-17-06

(63 m) 515792 5634514 367 325/-45 35,15 36,09 0,94 2,51 CT-17-07

(60 m) 515922 5634500 367 325/-45 Pas de valeurs significatives en or

Levé de till

Les deux principaux objectifs du programme d'échantillonnage de till étaient d'identifier les sources proximales d'anomalies en or décelées dans le recouvrement en 2016 et de découvrir d'autres zones aurifères sur le Projet. Un total de 53 échantillons de till ont été prélevés pour couvrir l'ensemble du secteur du Projet. Des échantillons de till d'environ 20 kg ont été prélevés à une profondeur moyenne d'environ 1,2 mètre. Un total de 33 échantillons de till contiennent un ou plusieurs grains d'or et l'échantillon 79012 contient plus de 1 000 grains. Ce dernier échantillon fait partie d'un corridor orienté sud-ouest-nord-est, dans la direction d'écoulement glaciaire de 3 km de longueur défini par des échantillons de till contenant plus de 40 grains d'or. Au sein de ce corridor, un échantillon choisi de substrat rocheux a révélé une teneur de 5,6 g/t Au. Trois (3) échantillons de till adjacents sur une même ligne d'échantillonnage normale à la direction d'écoulement glaciaire et contenant entre 40 et 100 particules d'or, constitue une nouvelle cible d'exploration sur le Projet.

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

Sphinx a utilisé un programme de contrôle de l'assurance et de de la qualité pour le programme de forage, ce afin d'assurer l'application de pratiques de pointe durant l'échantillonnage et l'analyse des carottes de forage. Cela comprend l'insertion de standards certifiés et d'échantillons stériles dans le flux d'échantillons. Les échantillons à analyser sont prélevés sur des carottes de diamètre NQ sciées en deux. Une moitié est expédiée pour analyse au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or, au Québec. L'autre moitié est conservée pour référence future. Les méthodes analytiques consistent en la pyroanalyse standard et la finition par adsorption atomique pour la détermination de l'or, et ICP-MS (code MS41) et la mise en solution par l'eau régale pour la détermination de 50 éléments. Le programme de forage a été réalisé par Forages Chibougamau Ltée de Chibougamau, au Québec, sous la supervision de Jean Laforest, ing., et Robin N. Adair, M.Sc. (P. Geol., géo et membre du Comité consultatif de la Société) et la participation du personnel de EnviroCree de Mistissini, au Québec.

Le programme d'échantillonnage de till s'est assuré d'un suivi rapide et efficace des secteurs explorés directement sur le terrain grâce : 1) à l'identification de particules d'or dans la fraction -4 mm du till suivant le protocole d'orpaillage à la batée conique suivi du comptage des particules au microscope binoculaire, et 2) au dosage multiélément de pastilles de till pressées à l'aide d'un appareil XRF portatif. La fraction fine des échantillons de till a été préparée puis analysée chimiquement par ICP-MS (code 41L) au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, Québec, un laboratoire d'analyses et d'essais accrédité ISO 17025. Une équipe de spécialistes a recueilli des échantillons sur l'ensemble du Projet sous la supervision de la Table Jamésienne de Concertation Minière de Chibougamau et des Consultants Inlandsis de Saint-Alexis-des-Monts, au Québec. L'équipe comprenait du personnel de Géo-Envirofor Inc. de Chibougamau, Explo-Logiq Inc. de Saint-Hyppolyte et Explo-Lab inc. de Val d'Or, au Québec.

Au sujet du projet Chemin Troïlus

Le Projet est localisé à l'extrémité sud-ouest d'un corridor à or-cuivre orienté vers le nord-est. Ce corridor est situé à la limite nord de la ceinture de roches vertes Frotet-Evans, dans la Sous-province géologique d'Opatica dans la Province du Supérieur et comprend la Mine Troïlus. Le Projet consiste en 61 claims (33 km2). Il est situé à 110 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau le long de la route d'accès de la Mine Troïlus et conséquemment l'exploration dans le secteur du Projet peut être réalisée à un coût relativement faible. Le financement du programme de travaux d'exploration inclus des fonds fournis par la Société de développement de la Baie-James. Sphinx est actuellement à la recherche d'un partenaire afin de continuer à faire progresser le Projet.

Personne qualifiée

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial (communiqué de presse de l'Institut Fraser, 28 février 2017). Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.