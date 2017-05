Sphinx identifie des cibles de forage sur le projet d'or Chemin Troïlus, Territoire Eeyou Istchee Baie-James

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 11 mai 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) est heureuse d'annoncer que des cibles de forage de haute priorité ont été identifiées à la suite de la réalisation d'un levé magnétique au sol et d'un levé de polarisation provoqué (« PP ») effectués sur le projet Chemin Troïlus (le « Projet »). L'intégration des données provenant des levés géophysiques avec les résultats obtenus en 2016 du programme d'échantillonnage de till et de la campagne de prospection (communiqué de presse du 10 janvier 2017), a généré des cibles qui seront validées par des forages débutant vers la mi-juin 2017. L'objectif du programme de forage est de découvrir la source primaire des blocs minéralisés.

Les secteurs à tester par forages sont illustrés sur la Figure 1 (ci-jointe) et se caractérisent par :

Un axe défini par des réponses PP d'intensité moyenne à faible et des anomalies magnétiques coïncidentes et fortes, sur une distance de 1,0 km vers le nord-est des blocs minéralisés ; et

Un axe parallèle de 400 m au sud-est défini par des réponses PP faibles à localement modérées, juste au nord-ouest de haut magnétique nouvellement défini.

En plus du programme de forage, un nouveau programme d'échantillonnage de tills sera réalisé par une équipe de spécialistes pour couvrir toute la superficie du Projet. Ce programme sera sous la supervision de la Table Jamésienne de Concertation Minière de Chibougamau et Consultants Inlandsis de Saint-Alexis-des-Monts au Québec. L'objectif du programme est d'identifier d'autres sources proximales aurifères.

Les travaux de géophysique au sol ont été réalisés par Geosig Inc., une entreprise de services en géophysique basée dans la ville de Québec, du 12 au 20 avril 2017, sous la supervision de MB Geosolutions de Fossambault-sur-le-Lac, Québec. Les levés ont couvert un total de 15 km de lignes chaînées et piquetées. La coupe de lignes a été effectuée par Exploration Services (Sam Bosum) d'Ouje-Bougoumo, Québec.

Le Projet est localisé à l'extrémité sud-ouest d'un corridor à or-cuivre orienté vers le nord-est. Ce corridor est situé à la limite nord de la ceinture de roches vertes Frotet-Evans, dans la Sous-province géologique d'Opatica dans la Province du Supérieur et comprend la Mine Troïlus. Le Projet consiste en 61 claims (33,2 km2). Il est situé à 110 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau le long de la route d'accès de la Mine Troïlus et conséquemment l'exploration dans le secteur du Projet peut être réalisée à un coût relativement faible. Le financement du programme inclus des fonds fournis par la Société de développement de la Baie-James.

Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

Au sujet du Québec et de Sphinx

Le Québec s'est imposé comme l'une des juridictions minières les plus attrayantes au monde et est classé au 6e rang mondial. Le gouvernement du Québec a créé la confiance du marché en suivant une approche proactive en matière de politique minière. Le secteur minier du Québec a également été encouragé par la clarté et la certitude du cadre légal et règlementaire adopté par son gouvernement. Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration au Québec.

