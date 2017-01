Sphinx reçoit un remboursement de droits miniers de 540 661 $

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 30 jan. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu un remboursement de droits miniers de Revenu Québec de 540 661 $, en lien avec les avis d'opposition déposés par la Société relativement aux crédits d'impôt pour les années 2012, 2013 et 2014. Ce remboursement s'ajoute au montant de 1 171 935 $ reçu par la Société en 2016 (voir le communiqué de presse du 31 mai 2016).

La Société annonce également que, dans le cadre de la prorogation de la date d'échéance de la débenture convertible jusqu'au 19 décembre 2018 avec la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration s.e.c. (« SIDEX ») annoncée le 21 décembre 2016, cette prorogation s'applique également à chaque bon de souscription d'actions ordinaires donnant droit à une action ordinaire à 0,17 $.

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration de métaux précieux au Québec, une province canadienne qui est reconnue qui est reconnu à l'échelle mondiale comme une juridiction minière attrayante.

