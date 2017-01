Sphinx récupère des grains d'or intacts dans les tills sur le projet d'or-cuivre Chemin Troïlus, Territoire Eeyou Istchee Baie-James

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 10 jan. 2017) - Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:SFX) est heureuse d'annoncer les résultats du programme d'exploration 2016 réalisé sur le projet Chemin Troïlus (le « Projet »). La présence de comptes anomaux en particules d'or morphologiquement intactes dans des échantillons de tills prélevés à la tête d'une traînée de blocs erratiques aurifères suggère une source commune proximale dans un secteur de 1,2 par 1,0 km en amont glaciaire de la tête de la trainée de blocs (Figure 1 ci-jointe).

La découverte de la Mine Troïlus située à 25 km au nord-est du Projet a été aussi le résultat d'un suivi de prospection sur des blocs minéralisés. Cette mine été exploitée précédemment par Inmet Mining Corporation de 1997 à 2010 et elle a produite plus de 2 millions d'onces d'or et 70 000 tonnes de cuivre. La Mine Troïlus est présentement détenue par Sulliden Mining Capital Inc. (« Sulliden ») qui a déclaré récemment une estimation des ressources minérales indiquées de 44 millions de tonnes contenant à 1,27 g/t Au et 0,12% Cu (communiqué de presse de Sulliden du 25 mai 2016). La minéralisation présente à la Mine Troïlus n'est pas nécessairement indicative de la minéralisation présente sur le projet Chemin Troïlus de la Société.

Le Projet est localisé à l'extrémité sud-ouest d'un corridor à or-cuivre orienté vers le nord-est. Ce corridor est situé à la limite nord de la ceinture de roches vertes Frotet-Evans, dans la Sous-province géologique d'Opatica dans la Province du Supérieur et comprend la Mine Troïlus. Le Projet consiste en 61 claims (33,2 km2). Il est situé à 110 km au nord-nord-ouest de la ville de Chibougamau le long de la route d'accès de la Mine Troïlus et conséquemment l'exploration dans le secteur du Projet peut être réalisée à faible coût.

Faits saillants

Un total de 47 échantillons de tills et 28 échantillons de roches ont été prélevés en amont et latéralement au secteur où des blocs minéralisés avaient découverts en 2015 (communiqué de presse du 13 juin 2016).

Des échantillons de tills pesant environ 12 kg ont été recueillis à une profondeur d'environ 1,2 mètre. Les échantillons proviennent des secteurs suivants (Figure 1 ci-jointe):

13 échantillons dans le secteur immédiat à la zone des blocs minéralisés et à une distance maximum de 300 m au nord-est des blocs et avec un espacement entre échantillons de moins de 100 mètres ;

16 échantillons sur des lignes de 500 m à 1 200 m au nord-est des blocs minéralisés avec un espacement entre les échantillons d'environ 300 m d'intervalle sur des lignes espacées de 500 à 800 m l'une de l'autre et orientées perpendiculairement à la direction de transport glaciaire ;

10 échantillons le long de la route de la Mine Troïlus dans le secteur nord-est du Projet. 3 km au nord-est de la traînée de blocs erratiques avec un espacement d'environ 300 mètres ; et

8 échantillons dans d'autres secteurs latéraux à la trainée de blocs minéralisés.

Des grains d'or ont été récupérés à partir de 47 échantillons de till et un total de 34 échantillons contiennent un ou plusieurs grains de taille supérieure à 50 microns dont 8 sont décrits comme « intacts ». Les grains intacts sont généralement interprétés comme dérivés de sources proximales à la source primaire.

La prospection a révélé un nouveau bloc sub-anguleux de 1,0 m3 qui a retourné une teneur de 0,62 g/t Au. Il est situé environ 50 m au nord-est de la tête de la trainée identifiée en 2015. Le bloc est légèrement magnétique et contient de 1 à 2 % de pyrite. Les travaux de prospection effectués en 2015 par Les Ressources Tectonic Inc. (« Tectonic ») avaient identifié 13 blocs minéralisés dans une zone de 220 m par 45 m orientée vers le nord-est dans le corridor et avaient retourné des valeurs jusqu'à 1,57 g/t Au (communiqué de presse du 13 juin, 2016).

La Société considère que les résultats de la campagne d'exploration de 2016 sont très encourageants er définissent un secteur prospectif de 1,2 par 1,0 km en amont de la tête de la trainée de blocs minéralisés et d'échantillons de tills contenant des grains d'or intacts. Sur la base de ces résultats, la Société prévoit réaliser en 2017des travaux sur le terrain incluant un levé magnétique et un autre de polarisation provoquée. L'objectif de ces levés est de découvrir la source primaire des blocs minéralisés au moyen de la définition de cibles qui pourront ensuite être testées par forage.

Les travaux de prospection ont été effectués au cours des mois d'août et septembre par Tectonic sous la supervision de Jean Laforest, ing., avec la collaboration de la Table jamésienne de concertation minière de Chibougamau. Les échantillons de tills ont été traités et examinés par IOS Services Géoscientiques inc. de Chicoutimi. Les grains d'or ont été extraits, comptés et leurs dimensions mesurées et classées comme « intactes », « modifiées » ou « remodelées » pour estimer la distance que les grains d'or ont parcourus à partir de leur source primaire potentielle. La méthode ARTGold md a été utilisée pour la détection des grains d'or détritiques (site web www.iosgeo.com). L'analyse des échantillons de roches des blocs en surface a été réalisée par ALS Chemex de Val d'Or en utilisant les méthodes ICP-21 pour l'or et ME-ICP61 pour 33 éléments.

Le financement du programme inclus des fonds fournis par la Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX) dans le cadre de son programme « Action-Terrain 2016 ». Les données techniques qui figurent dans le présent communiqué ont été approuvées par Normand Champigny, président et chef de la direction de Sphinx et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101.

À propos de Sphinx

Sphinx est une société axée sur la génération et l'acquisition de projets d'exploration de métaux précieux au Québec, une province canadienne qui est reconnue à l'échelle mondiale comme une juridiction minière attrayante.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Sphinx : www.sphinxresources.ca.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs assujettis à des risques connus et inconnus ainsi qu'à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et activités réels diffèrent de façon importante des résultats cibles et de la planification. Ces risques et incertitudes incluent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.