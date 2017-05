Squatex s'adjoint les services d'ingénierie de Fire Creek

BROSSARD, QUÉBEC--(Marketwired - 25 mai 2017) - La direction de Ressources et Énergie Squatex Inc. (CSE:SQX)(CSE:SQX.CN)(CNSX:SQX) (Squatex) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente de services d'ingénierie avec la compagnie Fire Creek Ressources Ltd (Fire Creek) de Calgary.

Depuis plusieurs années, Squatex s'est spécialisé dans la technique de forage de petit diamètre (slim hole) pour son exploration. Cette technique constitue une avancée majeure au Québec en terme d'impact environnemental car elle utilise moins d'eau, moins d'énergie, et nécessite un espace de terrain très réduit (90% de moins) par rapport aux techniques de forage pétrolier traditionnel. Squatex désirait adjoindre à son équipe des professionnels ayant les mêmes valeurs de respect de l'environnement qu'elle. Fire Creek qui a à son actif plus de 23 années d'expérience dans plus de 22 pays sur 6 continents est reconnue comme un leader mondial dans l'ingénérie de tous types de forages et d'opérations connexes menant à la production de zones réservoirs. Fire Creek a des spécialistes dans différents domaines du développement pétrolier et a foré avec succès un nombre important de puits de façon sécuritaire. Fire Creek sera un atout majeur pour le développement des réservoirs conventionnels de la structure Massé dans le Bas-St-Laurent (cf. communiqué du 17 mai 2016).

M. Jean-Claude Caron, Président Exécutif et Chef de la direction de Squatex commente: «Squatex est une société 100% québécoise ayant des valeurs environnementales et sociales profondes. Je maintiens que le développement des hydrocarbures au Québec peut se faire dans le respect de l'environnement et des communautés. Je crois que Squatex, en développant des techniques novatrices, secondées par des professionnels reconnus mondialement dans ses projets d'exploration et de production future, deviendra une référence dans le domaine. Ce faisant, le Québec aura la chance de pouvoir devenir un leader dans le domaine du développement propre et socialement acceptable des hydrocarbures.»

Le président de Squatex profite de l'occasion pour commenter un récent sondage mandaté par l'institut économique de Montréal (IEDM) à la firme Léger qui s'est déroulé du 17 au 19 avril 2017 dans toutes les régions du Québec : «Les résultats démontrent que 56% des québecois pensent que nous devrions développer nos propres ressources en hydrocarbures. Il faut noter que nous consommons 300 000 barils de pétrole importé par jour au Québec et que l'achat de ces barils fait perdre plus de $20 millions par jour à notre économie.» Monsieur Caron ajoute : « Maintenant que nous avons une loi encadrant le développement des hydrocarbures, il serait temps de prendre exemple sur la Norvège pour développer nos ressources et utiliser les revenus générés par ce secteur pour réaliser plus rapidement la transition énergétique au Québec. Nous avons la chance d'être riches en ressources naturelles, alors acceptons d'être une société prospère et donnons nous les moyens de devenir un exemple de bonne gestion de la ressource tout en protégeant l'environnement.»

A propos de Ressources & Énergie Squatex Inc.

Squatex est une société d'exploration pétrolière et gazière junior qui a été créé en 2001 dont l'activité principale est d'effectuer des travaux et des études visant à l'évaluation et le développement du potentiel pétrolier et gazier de son territoire de 656 093 hectares sous permis d'exploration au Québec. Squatex détient 224 933 ha (70 % Net) de permis d'exploration dans les Basses-Terres du Saint-Laurent ainsi que 431 160 ha (70 % Net) de permis dans le Bas-Saint-Laurent.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les informations prospectives peuvent inclure, entre autres, les déclarations concernant les plans futurs, les coûts, les objectifs ou le rendement de Squatex, ou les hypothèses sous-jacentes à l'un ou l'autre de ces éléments. Les informations prospectives ne doivent pas être interprétées comme des garanties de rendement ou de résultats futurs, et ne sont pas nécessairement des indications exactes de l'atteinte d'un tel rendement ou de tels résultats ni du moment de l'atteinte d'un tel rendement ou de tels résultats. Rien ne garantit que les événements prévus dans les informations prospectives se produiront ou se réaliseront, y compris le développement des propriétés de Squatex, ou s'ils se réalisent, les avantages que Squatex en tirera. Les informations prospectives sont basées sur les informations disponibles au moment où elles sont formulées et/ou sur la bonne foi de la direction à l'égard d'événements futurs, et elles sont assujetties à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs imprévisibles, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Squatex. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les informations prospectives. Squatex n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser toute information prospective contenue dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'informations, d'événements ou de circonstances ultérieurs, ni autrement, et elle ne s'engage d'aucune façon à le faire, à moins d'y être tenue par les lois applicables.