Stella-Jones présente des résultats préliminaires pour l'exercice 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 jan. 2017) - Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a présenté aujourd'hui des résultats préliminaires non audités pour son quatrième trimestre et son exercice clos le 31 décembre 2016. Ces résultats préliminaires sont fondés sur les informations dont disposait la Société à la date de publication du présent communiqué et sont sujets à révision une fois que l'audit des états financiers annuels consolidés de Stella-Jones sera terminé. Les résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2016 seront publiés le 17 mars 2017.

Stella-Jones fournit cette mise à jour afin de faire savoir que ses résultats financiers du quatrième trimestre seront inférieurs à ceux du précédent exercice. Pour cette période, la Société prévoit à l'heure actuelle des ventes de l'ordre de 340,0 à 342,0 millions de dollars, comparativement à des ventes de 357,5 millions de dollars lors du précédent exercice, tandis que le résultat d'exploitation devrait se situer entre 27,0 et 29,0 millions de dollars, contre 48,3 millions de dollars un an auparavant.

L'exercice 2016 marquera la seizième année consécutive de croissance des ventes et du résultat net pour Stella-Jones. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, les ventes consolidées devraient afficher une progression de près de 18,0 % sur douze mois pour atteindre près de 1,84 milliard de dollars, tandis que le résultat d'exploitation devrait se situer entre 232,0 et 234,0 millions de dollars, en hausse par rapport à 220,1 millions de dollars lors du précédent exercice.

Le recul des ventes et de la rentabilité d'un exercice sur l'autre au quatrième trimestre de 2016 est principalement attribuable à une baisse de la demande pour les traverses de chemin de fer à la fin de l'exercice, tel qu'anticipé dans le rapport de gestion du troisième trimestre de 2016. Pour l'exercice courant, les ventes totales et les marges opérationnelles devraient se maintenir à un niveau comparable à celui de l'exercice 2016, sous l'hypothèse que les devises demeurent stables.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d'électricité et aux entreprises de télécommunications à l'échelle du continent. Stella-Jones fabrique aussi du bois d'œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu'elle distribue auprès de détaillants en vue d'applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.

À l'exception de l'information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, l'évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l'incidence de la concurrence sur les prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre les résultats préliminaires non audités de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016. Le lecteur est toutefois prié de noter que ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins.