Stella-Jones publie les résultats de son troisième trimestre 2017

- Ventes de 517,6 M$, en hausse de 1,0 % par rapport à 512,6 M$ un an plus tôt - Résultat d'exploitation de 63,1 M$, comparativement à 67,3 M$ lors du précédent exercice - Résultat dilué par action de 0,61 $, comparativement à 0,66 $ un an auparavant - Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation en hausse de 47,8 M$ par rapport au précédent exercice

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 nov. 2017) - Stella-Jones Inc. (TSX:SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats financiers de son troisième trimestre clos le 30 septembre 2017.

« La portée croissante de Stella-Jones sur les marchés des poteaux destinés aux sociétés de services publics et du bois d'œuvre à usage résidentiel a généré une forte croissance des ventes dans ces catégories de produits au troisième trimestre, ce qui a plus que compensé l'incidence de la baisse des prix sur douze mois dans la catégorie des traverses de chemin de fer. Par ailleurs, la génération de robustes flux de trésorerie opérationnels nous a permis de réduire de manière substantielle notre dette à long terme et nous positionne avantageusement pour la poursuite de notre expansion, » a déclaré Brian McManus, président et chef de la direction.

Faits saillants financiers

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) Trimestres clos les 30 sept. Neuf mois clos les 30 sept. 2017 2016 2017 2016 Ventes 517,6 512,6 1 508,8 1 496,6 Résultat d'exploitation 63,1 67,3 178,4 205,1 Résultat net de la période 42,0 45,7 116,8 135,4 Par action - de base et dilué ($) 0,61 0,66 1,68 1,96 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (de base, en milliers) 69 330 69 255 69 319 69 200

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les ventes ont atteint 517,6 millions de dollars, en hausse de 1,0 % par rapport aux ventes de 512,6 millions de dollars réalisées l'an dernier. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur d'environ 2,1 millions de dollars, tandis que l'effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, la monnaie de présentation de Stella-Jones, par rapport au dollar américain, a eu un impact négatif de 9,9 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont progressé de 12,9 millions de dollars, soit 2,5 %.

Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 160,8 millions de dollars, comparativement aux ventes de 186,6 millions de dollars réalisées au troisième trimestre du précédent exercice. Si on exclut l'effet de conversion des devises, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé d'environ 21,7 millions de dollars, soit 11,6 %, en raison principalement d'une baisse des prix de vente.

Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics ont atteint 172,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2017, ce qui représente une progression de 7,8 % par rapport aux ventes de 160,0 millions de dollars réalisées l'an dernier. Si on exclut l'apport des acquisitions et l'effet de conversion des devises, les ventes ont enregistré une hausse d'environ 14,4 millions de dollars, ou 9,0 %, grâce à la croissance interne des ventes dans le sud-est des États-Unis et à un retour graduel à la normale de la demande générée par les programmes d'entretien régulier.

Les ventes dans la catégorie du bois d'œuvre à usage résidentiel se sont chiffrées à 125,8 millions de dollars au troisième trimestre de 2017, en hausse par rapport à celles de 107,3 millions de dollars réalisées un an auparavant. Si on exclut l'effet de la conversion des devises, les ventes de bois d'œuvre à usage résidentiel ont augmenté d'environ 20,2 millions de dollars, soit 18,8 %, en raison essentiellement d'une hausse des prix de vente attribuable à l'augmentation des coûts du bois d'œuvre non traité et de conditions météorologiques plus favorables au Canada durant le troisième trimestre de 2017 par rapport à la même période l'an dernier.

Les ventes de produits industriels se sont établies à 25,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2017, en baisse par rapport aux ventes de 27,5 millions de dollars réalisées au troisième trimestre de 2016. Cette variation est principalement attribuable à une baisse des ventes de pilotis pour constructions maritimes au Canada, en partie contrebalancée par une hausse des ventes de produits destinés au secteur ferroviaire aux États-Unis. Enfin, les ventes de billots et de bois d'œuvre se sont chiffrées à 32,9 millions de dollars, contre 31,3 millions de dollars au troisième trimestre du précédent exercice. Cette variation est attribuable au calendrier des activités d'achat et de revente du bois d'œuvre, à la planification des activités de récolte du bois, de même qu'à une hausse des prix de vente découlant de l'augmentation des coûts du bois d'œuvre.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 63,1 millions de dollars, soit 12,2 % des ventes, comparativement à 67,3 millions de dollars, ou 13,1 % des ventes lors du troisième trimestre de l'exercice précédent. Cette diminution, en pourcentage des ventes, est essentiellement attribuable à une baisse des prix de vente des traverses de chemin de fer, ainsi qu'à une répartition géographique des ventes moins avantageuse dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics.

Le résultat net pour le troisième trimestre de 2017 s'est établi à 42,0 millions de dollars, soit 0,61 $ par action diluée, comparativement au résultat net de 45,7 millions de dollars, ou 0,66 $ par action diluée, réalisé au troisième trimestre de l'exercice 2016.

RÉSULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, les ventes se sont élevées à 1,51 milliard de dollars, contre 1,50 milliard de dollars lors de la même période un an plus tôt. Les acquisitions ont contribué aux ventes à hauteur de 40,9 millions de dollars, tandis que l'effet de conversion résultant des fluctuations des devises a eu un impact négatif de 4,3 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont diminué d'environ 24,4 millions de dollars, soit 1,6 %.

Le résultat d'exploitation a atteint 178,4 millions de dollars, soit 11,8 % des ventes, comparativement à 205,1 millions de dollars, ou 13,7 % des ventes, un an auparavant. Le résultat net s'est élevé à 116,8 millions de dollars, soit 1,68 $ par action diluée, comparativement à un résultat net de 135,4 millions de dollars, ou 1,96 $ par action diluée, lors du précédent exercice.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au 30 septembre 2017, la situation financière de la Société demeurait solide. Sa dette à long terme, incluant la partie courante, s'élevait à 454,1 millions de dollars, en forte baisse par rapport à 615,8 millions de dollars trois mois plus tôt. La diminution de la dette à long terme est attribuable à la génération de robustes flux de trésorerie opérationels durant le trimestre et, dans une moindre mesure, à l'incidence de la conversion de la devise locale sur la dette à long terme libellée en dollars américains. Au 30 septembre 2017, le ratio de la dette totale sur la capitalisation totale de Stella-Jones s'établissait à 0,30:1, en baisse par rapport au ratio de 0,37:1 affiché trois mois plus tôt.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 0,11 $ PAR ACTION

Le 2 novembre 2017, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,11 $ par action ordinaire, payable le 21 décembre 2017, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 4 décembre 2017.

PERSPECTIVES

« Si les tendances actuelles se maintiennent, nous prévoyons clore 2017 avec des ventes en légère hausse par rapport au précédent exercice. Pour 2018, les conditions qui prévalent dans la catégorie des traverses de chemin de fer devraient faire en sorte que les ventes se maintiendront à un niveau relativement stable. D'autre part, l'évolution de la demande générée par les programmes d'entretien régulier et l'amélioration de la demande pour les poteaux de transmission devraient soutenir la dynamique positive dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Nous anticipons, par ailleurs, une légère amélioration des marges au cour de 2018. Notre objectif premier demeure la création de valeur pour les actionnaires et, pour ce faire, nous comptons maximiser les flux de trésorerie opérationnels grâce à l'optimisation de la productivité de nos activités et à la réduction de nos coûts d'exploitation. Les fonds ainsi générés seront investis dans le fonds de roulement ainsi que dans notre réseau existant, tout en maintenant une politique de dividende optimale et en poursuivant l'analyse d'occasions d'expansion qui présentent une valeur stratégique dans nos principales catégories de produits, » a conclu M. McManus.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Le résultat d'exploitation est une mesure financière qui n'a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable que l'on puisse la comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. La direction considère toutefois que cette mesure non conforme aux IFRS constitue de l'information utile pour les investisseurs avertis relativement à la situation financière et aux résultats d'exploitation de la Société puisqu'elle fournit une mesure additionnelle de sa performance.

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du troisième trimestre clos le 30 septembre 2017 peuvent être consultés sur le site Web de Stella-Jones au www.stella-jones.com