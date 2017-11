Stellar Solutions, Inc lauréate du prix Malcolm Baldrige National Quality Award

PALO ALTO, CA--(Marketwired - 17 novembre 2017) - Aujourd'hui, le ministre américain du commerce a nommé Stellar Solutions lauréate du prix Malco Baldrige National Quality Award, l'une des plus hautes distinctions du pays qui récompense l'excellence de la performance et la durabilité. Stellar Solutions est une petite entreprise gérée par une femme qui fournit des services dans le domaine de l'ingénierie aéronautique, avec pour objectif de satisfaire les besoins exigeants des clients tout en proposant des postes de rêve. Fondée en 1995 par Celeste Ford, Stellar Solutions fournit des solutions innovantes et une grande valeur ajoutée pour ses clients (gouvernementaux, commerciaux, nationaux et internationaux) depuis plus de 20 ans. Recevoir le Baldrige Award est un honneur incroyable qui récompense la durabilité de Stellar quant à son leadership visionnaire, son organisation structurée et ses efforts continus en termes de développement et d'innovation.

" Chez Stellar Solutions, nous sommes honorés et extrêmement touchés de recevoir le prix national Baldrige. Pour moi, en tant que fondatrice, il est très important d'avoir créer une entreprise passionnante " conçue pour durer " et de voir les efforts de notre équipe Stellar récompensés ", a déclaré la CEO et fondatrice de Stellar, Celest Ford. " Nous travaillons dur chaque jour pour proposer une valeur ajoutée importante et respecter notre objectif de " satisfaire les besoins exigeants de nos clients tout en proposant des postes de rêve " et le programme-cadre Baldrige a contribué grandement à la réussite et à la durabilité de notre entreprise ".

Le programme national de qualité Malcolm Baldrige est géré par l'Institut national des normes et technologies (NIST) du ministère américain du commerce. Un comité de sélection indépendant a évalué 24 candidatures cette année, en se penchant sur leurs processus en termes de leadership, de stratégie, de clients, de mesure et d'analyse, de main d'œuvre et d'opérations ainsi que les résultats obtenus dans chacune de ces catégories. Stellar fait partie des cinq lauréats qui recevront le prix en avril 2018 à l'occasion de la Quest for Excellence Conference (la réunion nationale de la communauté Baldrige) qui se tiendra à Baltimore, Maryland. Seules 110 organisations ont reçu le prix (parmi plus de 1 600 candidatures) depuis 1987, lorsque le programme Baldrige a été lancé.

À propos de Stellar Solutions, Inc.

Stellar Solutions, Inc. est une entreprise qui fournit des services d'ingénierie aéronautique et de gestion technique de première classe et assiste des programmes aéronautiques nationaux et internationaux importants. Stellar est sise à Palo Alto, CA avec des bureaux au Colorado et en Virginie ainsi que des filiales au Royaume-Uni et en France. L'entreprise a acquis sa réputation en satisfaisant les besoins exigeants de ses clients et en repoussant les limites dans le cadre de divers projets, incluant des projets de renseignements liés à la défense, des satellites internationaux de télécommunication, des satellites d'imagerie commerciale et des missions de sciences de la terre et planétaires de la NASA. Stellar s'engage également à aider chacun de ses employés à trouver le poste de ses rêves et a été nommée par le magazine Fortune comme l'un des meilleurs employeurs quatre années consécutives.

Les domaines d'expertise de Stellar Solutions incluent l'ingénierie des systèmes, l'intégration des systèmes, les opérations et l'ingénierie de missions, la continuité des opérations et leur résilience, la gestion des programmes et la planification stratégique. Stellar exploite également un service R&D humanitaire, QuakeFinder, dont l'objectif est de sauver des vies en prévoyant les tremblements de terre grâce au développement de technologies et de méthodes de détection et d'analyse des signes avant-coureurs électromagnétiques des tremblements de terre. Stellar et QuakeFinder ont lancé leur premier triple cubesat en 2003 et exploitent actuellement un réseau développé de capteurs surveillant l'activité électromagnétique dans les régions sensibles aux tremblements de terre, dont la Californie, le Pérou, Taïwan, la Grèce, le Chili et l'Indonésie.