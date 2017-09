Stelmine acquiert 100 % du projet Courcy

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 26 sept. 2017) - Stelmine Canada Ltée. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) Suite à l'analyse des résultats des travaux de prospection, de cartographie, et de décapage systématiques réalisés sur la propriété Courcy, la direction de Stelmine a décidé de procéder immédiatement au rachat complet de la participation d'Exploration J.F. et de ses partenaires dans le projet.

Depuis la mi-juin 2017, sous la supervision de son Comité d'exploration composé des géologues Michel Boily et Normand Goulet spécialisés en géochimie, métallogénie et géologie structurale, la Société procède à une intensive campagne d'exploration sur la propriété Courcy située dans la partie est de la sous-province d'Opinaca qui a donné naissance à la Mine Éléonore. Ces travaux suggèrent une nouvelle interprétation géologique du secteur basée sur un modèle métallogénique associant la minéralisation aurifère à des formations de fer (BIF) silicatées à l'intérieur d'un bassin dominé par des assemblages métasédimentaires déformés et métamorphisés et accompagnés de suites volcaniques (Communiqué du 22 août 2017).

En contrepartie du rachat par Stelmine des intérêts de 10%, détenus par Exploration J.F. et ses partenaires dans la propriété Courcy, ainsi que de l'annulation d'un droit à une royauté de 1,25 % et à la moitié d'un bonus de découverte, Stelmine paiera à Exploration J.F. et ses partenaires la somme de 20 000$ et émettra 350 000 actions de la Société. Stelmine accordera une royauté de 0,25% ainsi qu'un bonus de découverte de 0,50 $ par once d'or pour des réserves supérieures à 5 000 000 d'onces.

Ces actions sont assujetties à une période réglementaire de conservation (restriction à la revente) de 4 mois et 1 jour. Par la suite, Explorations JF et ses partenaires ne seront pas autorisés à vendre, durant une journée donnée, plus de 10 % de l'ensemble des actions de Stelmine qui ont été transigées sur les marchés boursiers durant cette journée, à moins d'en aviser Stelmine cinq jours avant la date de la transaction, et d'obtenir son accord préalable.

Cette entente et l'émission proposée d'actions en faveur d'Explorations JF et ses partenaires sont conditionnelles à l'approbation de la Bourse de croissance TSX. Dans le cadre de l'émission proposée des actions, la Société se prévaut de la dispense de prospectus prévue à l'article 2.16 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 383 km² sur la partie est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 21 926 452 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 6,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.