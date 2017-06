Stelmine acquiert la propriété Trieste

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 juin 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce qu'elle a déposé auprès du Ministère de l'Énergie et Ressources du Québec une requête par désignation sur carte pour l'acquisition de la propriété Trieste située dans le Territoire de la Baie-James à moins de 60 km au NW de la mine diamantifère Renard (Stornoway Diamonds Corp.). La propriété est formée de 48 claims contigus, possédés à 100% par Stelmine et occupant une surface de 24 km2. Le jalonnement de la propriété « grassroot » Trieste correspond à la stratégie de Stelmine d'acquérir des terrains volcanosédimentaires à potentiel aurifère situés en périphérie et/ou au contact du bassin métasédimentaire de l'Opinaca et de la sous-province de La Grande à l'extrémité est du bassin.

Au cours des dernières décennies, de nombreuses compagnies minières ont concentré avec succès leur exploration aurifère dans la partie ouest du territoire de la Baie-James au contact des sous-provinces d'Opinaca et de La Grande Opinaca (ex : Mine Éléonore, Zone 25, La Grande-Sud). Les compagnies minières telles Midland Exploration, Altius Minerals et Strategic Metals étendent maintenant leur terrain d'opération vers l'est du Territoire de la Baie-James reconnaissant l'immense potentiel du contact structural La Grande/Opinaca de cette région et validant par le fait même la stratégie d'exploration de Stelmine Canada. Celle-ci est basée sur la présence : 1) de failles majeures/zones de déformation plurikilométriques en périphérie et/ou au contact du bassin métasédimentaire de l'Opinaca, 2) des assemblages de roches sédimentaires hautement métamorphisées et, 3) la présence de formations volcaniques proximales. L'application de ces critères a permis à Stelmine d'acquérir six propriétés totalisant 754 claims (383km2), incluant la propriété Trieste.

La propriété minière Trieste comprend des roches volcaniques (amphibolites, basaltes et volcaniques intermédiaires) et sédimentaires (formation de fer) appartenant à la Formation de Trieste et des paragneiss (métatexites et diatexites) de la Formation de Solomon. Ces assemblages volcanosédimentaires forment une ceinture verte en contact structural sud avec les paragneiss, diatexites et métatexites du Complexe de Laguiche (Bassin de l'Opinaca) et des granodiorites à biotite-hornblende±tonalites. Stelmine prévoit effectuer un relevé aéromagnétique de la propriété pour définir de nouvelles cibles d'exploration.

Commentant l'acquisition de la propriété Trieste, Isabelle Proulx, présidente de Stelmine précise : « Le contexte géologique et structurale de la propriété Trieste correspond en tout point à l'objectif de la compagnie de mettre en valeur le potentiel aurifère du vaste terrain inexploré de l'est du Territoire de la Baie-James. À ce titre, Stelmine fait figure de pionnière en investissant dans l'exploration de régions éloignées du Grand-Nord québécois ».

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 383 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 21 032 452 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,5 millions $.

