Stelmine acquiert une cinquième propriété : Joubert

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) poursuit sa stratégie d'acquisition de propriétés minières situées dans un contexte géologique similaire à celui de la Mine Éléonore, soit près du contact est des sous-provinces de l'Opatica et de l'Opinaca. Cette cinquième propriété, acquise par désignation sur carte, est constituée de 108 claims adjacents détenus à 100% par Stelmine et totalise 60 km2. La propriété Joubert est localisée à 55 km au NE de la mine de diamant Renard qui est accessible par la Route 167.

Des travaux d'exploration menés par Mines Virginia au milieu des années 2000 dans les ceintures vertes exposées au nord-est de la propriété Joubert ont permis la découverte d'indices aurifères. Une carte géologique récente des feuillets SNRC 33H01, 23E03 et 23E04, basée sur une compilation de travaux précédents et une cartographie inédite accomplie par le MNRQ (CG-2015-02), a permis d'identifier des zones potentielles susceptibles de receler des minéralisations en Cu et Au (voir la carte sur www.stelmine.com).

La propriété Joubert possède certaines des caractéristiques géologiques associées à la minéralisation aurifère retrouvée en bordure du bassin sédimentaire de l'ouest de la sous-province de l'Opinaca au contact de la sous-province de La Grande (ex. Éléonore, Zone 25, La Grande- Sud. Par ailleurs, le contact entre ces deux sous-provinces est défini par des zones de failles plurikilométriques orientées EW à NE. Les roches appartenant à la sous-province de La Grande sont constituées de paragneiss hautement métamorphisés et de diatexites (Fm. De la Rivière Salomon), de volcanites basaltiques amphibolitisées (Fm. de Trieste) et de tonalites-granodiorites gneissiques à foliées de la Suite de Joubert. Les lithologies de la sous-province de l'Opinaca sont représentées par des paragneiss, diatexites et métatexites composant le Complexe de Laguiche.

«Avec Joubert, Stelmine poursuit sa stratégie agressive d'acquisition de propriétés à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Avec cette nouvelle acquisition la Société détient maintenant un portefeuille de cinq propriétés qui couvrent 368 km2 et 707 claims.» déclare Isabelle Proulx, présidente.

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo, une personne qualifiée selon la norme NI 43-101.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent au Québec. Le capital-actions est constitué de 18 353 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 4,5 millions $.

