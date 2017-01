Stelmine annonce les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et l'octroi d'options d'achat d'actions

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) a annoncé aujourd'hui les résultats de l'assemblée annuelle et extraordinaire de ses actionnaires tenue à Montréal en date de ce jour (l' « assemblée »). Lors de l'assemblée, les candidats proposés par la direction, soit André Proulx, Isabelle Proulx, Hugo Gagné et Christian Guilbaud, ont été élus à titre d'administrateurs de la société, Brunet Roy Dubé, comptables agréés S.E.N.C.R.L, ont été nommés en tant qu'auditeurs indépendants de la société et les modifications proposées au régime d'options d'achat d'actions ont été approuvées par les actionnaires de la société (le « régime d'options »).

Suivant l'assemblée, un total de 775 000 options d'achat d'actions ont été octroyées en vertu du régime d'options de la société, à un prix d'exercice de 0,30$, soit le cours de clôture des actions ordinaires de la société à la Bourse de croissance TSX le jour précédant l'octroi. Toutes les options sont acquises à la date de leur octroi et chaque option peut être levée durant une période de cinq ans à compter de la date de l'octroi. Cet octroi est sujet à l'approbation finale des modifications au régime d'options par la Bourse de croissance TSX.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent au Québec. Le capital-actions est constitué de 17 953 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.