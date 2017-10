Stelmine Canada : 16 nouvelles zones minéralisées jusqu'à 24,8 g/t Au à Courcy

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - Stelmine Canada (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) est heureuse de présenter un sommaire et les points saillants de sa campagne d'exploration réalisée durant l'été 2017 sur la propriété phare de Courcy. Ces travaux ont permis d'ajouter plus de 16 nouvelles zones minéralisées avec des teneurs jusqu'à 24,8 g/t Au provenant d'échantillons choisis. Un total de 398 m de rainurage a été réalisé sur les 2 000 m2 de décapage. Plusieurs résultats d'analyse, notamment provenant des rainurages, restent à venir.

La propriété Courcy est située dans la partie est de la sous-Province de l'Opinaca près de la frontière Québec/Labrador, 100 km à l'ouest de la ville de Fermont, Québec. Notre équipe de terrain, a exploré la propriété du 10 juin au 4 octobre 2017 et effectué une réinterprétation de la géologie de la moitié est de la propriété tout en agrandissant les zones connues en minéralisation aurifère et en découvrant de nouvelles zones potentielles à l'aide de décapages intensifs et d'échantillonnage de roches (Figure 1, toutes les figures sont illustrées sur notre site internet).

Nos travaux d'exploration ont été exécutés par une équipe de géologues, techniciens et spécialistes à partir d'un camp de base construit sur la berge du lac Couteau. Les points saillants de la campagne sont présentés ci-dessous :

Découverte de nouvelles zones aurifères potentielles;

Plus de 16 nouvelles zones minéralisées (riches en pyrrhotite-pyrite±chalcopyrite) ont été décapées, cartographiées et échantillonnées (échantillons choisis et rainurages) sur une surface de plus de 2,000m 2 ;

Au total, 751 échantillons de roches, incluant 433 échantillons de rainurage totalisant 398 m en longueur, ont été prélevés d'affleurements, et d'anciennes et nouvelles zones de décapages. Les échantillons furent expédiés au laboratoire ALS Chemex à Val d'Or pour analyses de l'or et autres métaux;

, incluant totalisant , ont été prélevés d'affleurements, et d'anciennes et nouvelles zones de décapages. Les échantillons furent expédiés au laboratoire ALS Chemex à Val d'Or pour analyses de l'or et autres métaux; La cartographie de la partie est de la propriété (35% de la propriété originale) a permis la réinterprétation du cadre géologique et structural.

Stelmine a réinterprété d'anciens relevés géophysiques au sol et aéroportés (i.e. Mag, VTEM, TDEM, Max-Min). Des échantillons de roches ont été expédiés au laboratoire de IOS Services Géoscientifiques pour examen pétrographique en lame mince et d'autres échantillons envoyés au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or pour des analyses de roche totale et d'éléments en traces.

Résultats des Analyses

Jusqu'à maintenant, 473 analyses d'or, la plupart provenant d'échantillons choisis, ont été reçues du laboratoire. 28 analyses ont révélé des teneurs en Au > 0,30 g/t, plusieurs possédant des valeurs > 1,0 g/t Au, incluant des concentrations de 2,84, 4,21, 8,39 et 24,8 g/t Au, respectivement. Les échantillons proviennent principalement de deux régions situées à l'ouest et au sud du camp Courcy (Figures 2 et 3).

Les teneurs élevées en Au analysées de la Zone Sud proviennent de formations de fer silicatées riches en pyrrhotite, contenant de la fuschite et du grenat, de lits de quartzites/arénites quartzifères à proximité et de zones de cisaillement/mylonites accompagnées de sills ultramafiques. Les valeurs aurifères sont concentrées le long d'une structure de 1,2 km, orientée ENE-WSW, hautement magnétique et conductrice (Figure 2). 11 échantillons choisis ont donné des teneurs variant entre 0,36 et 24,8 g/t Au. En combinant ces résultats à ceux obtenus par SOQUEM (2004-2006) le long de cette structure, on obtient un total de 30 échantillons possédant des teneurs en Au > 0,3 g/t; procurant une teneur moyenne de 2,75 g/t Au.

La Zone Ouest révèle des échantillons riches en Au récoltés de formations de fer silicatées riches en pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite et grenat (5-10 m en épaisseur), de meta-greywackes à grenat injectés de veines de pyrrhotite et de veines/veinules de quartz couvrant dans l'ensemble 2.5 km2. Plusieurs analyses de cette zone doivent être reçues. D'autres échantillons aurifères choisis ont produit des teneurs entre 0,31 et 8,38 g/t Au, avec une moyenne de 1,49 g/t. 21 échantillons choisis de SOQUEM provenant de la même zone riche en formation de fer ont donné une concentration moyenne de 1,93 g/t Au, montrant une moyenne cumulative des données de SOQUEM/Stelmine à 1,79 g/t Au. Une campagne de sondages carottés au diamant de 772 m, répartis sur huit forages, menée par SOQUEM en 2006 dans la Zone Ouest a généré les résultats suivants: 0,4 g/t Au @15 m (sondage no. 2); 0,94 g/t Au @ 10,50 m (sondage no. 4) et 4,27 g/t Au @ 42 m (incluant 12,15 g/t Au @ 13,5 m; sondage no. 8).

Cartographie géologique

Une cartographie systématique de la propriété a conduit une nouvelle interprétation de la géologie et structure de la propriété Courcy. Le cadre géologique et structural suggère une extension de la sous-Province de l'Opinaca dans la région de Courcy plutôt que l'Opatica. Plusieurs unités (méta-) sédimentaires composées de greywackes, mudstones, arénites quartzifères, quartzites et conglomérats monogéniques/polygéniques sont interstratifiées à des formations de fer silicatées riches en pyrrhotite et grenat et des roches volcaniques mafiques en moindre quantité. Plusieurs zones de cisaillement/mylonites/zones de déformation orientées ENE-WSW ont été cartographiées dans la Zone Sud près du contact entre la tonalite/métasédiments. Un large synforme orienté NE-SW forme la principale structure de la propriété.

Géophysique

Les nouvelles cartes géophysiques construites lors du traitement et réinterprétation des données de SQOUEM montrent une nette différence de résistivité apparente entre la Formation de Soulard, contenant les formations de fer minéralisées, relativement à la Formation de Courcy et des roches plutoniques. Ces résultats semblent confirmer la nature sédimentaire de la Formation de Soulard. Les cartes 2D de la première dérivée du champ magnétique et de l'inversion magnétique 3D démontrent de fortes anomalies positives associées au dykes/sills ultramafiques et des anomalies faibles à modérées juxtaposées aux formations de fer riches en pyrrhotite (Figures 4 et 5). Toutefois, les formations de fer possèdent une forte conductivité et le calcul des valeurs Tau (dB/dt) à partir du relevé VTEM démontrent une épaisseur relative élevée des roches riches en sulfures principalement associées aux formations de fer, non seulement à l'ouest du lac Couteau mais également dans les régions moins explorées au nord-est et sud-ouest, ouvrant de nouvelles possibilités d'exploration (Figure 6).

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Courcy. Celui-ci inclut l'insertion et contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute concentration (MA-C2) et un standard à faible teneur (GTS-2A) en or, des blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des résultats d'analyse. Tous les échantillons recueillis sur le terrain furent placés dans un sac en plastique, puis identifiés et scellés sous la supervision de géologues professionnels. Les sacs sont ensuite transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité dans une tente avant d'être expédiés par avion jusqu'à Wabush. Le transport jusqu'au laboratoire de ALS Chemex de Val d'Or à partir de Wabush s'est effectué par camion appartenant à des compagnies de transport fiables. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de "Fire Assay"(Au-AA25), tandis que les autres éléments incluant Ag, Cu, Zn, Pb, As et S furent analysés par ICP-AES après dissolution de l'échantillon en poudre par Aqua-Regia (ME-ICP41).

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

