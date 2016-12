Stelmine complète un placement privé de 90 000 $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 29 déc. 2016) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce la clôture d'un placement privé de 90 000$. La Société a procédé à l'émission de 225 000 actions accréditives à un prix de 0,40$ par action.

Quatre (4) initiés ont participé à ce placement pour un montant de 70 000$ (78%). Les initiés de la Société ont souscrit dans les mêmes termes. La participation des initiés est exempte de l'évaluation formelle et de l'approbation des actionnaires en respect du règlement 61-101 respectant la protection des porteurs minoritaires dans des transactions spéciales (« règlement 61-101 ») selon les sections 5.5 (a) et 5.7 (a) de ledit règlement 61-101. L'exemption est basée sur le fait que la valeur marchande de la participation ou de la considération des initiés payée par un tel initié ne dépasse pas 25% de la valeur marchande de la Société. Stelmine n'a pas déposé de changement important au cours des 21 jours précédant l'accomplissement du placement privé.

Le produit de ce placement privé sera utilisé par la Société afin d'encourir des frais d'exploration au Canada sur les différentes propriétés de la Société situées dans la province de Québec, et ces frais d'exploration seront pleinement encourus le ou avant le 31 décembre 2017, conformément aux engagements faits aux souscripteurs de ce placement.

Toutes les valeurs émises conformément au placement privé sont sujettes à une période de rétention de quatre mois et un jour. Le placement privé est sujet à l'approbation de la Bourse du TSX.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent au Québec. Le capital-actions est constitué de 17 953 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés.

