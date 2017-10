Stelmine consolide son Conseil d'administration

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 4 oct. 2017) - Stelmine Canada (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce la nomination de Michel Boily et Normand Goulet à son Conseil d'administration, des géologues spécialisés en géochimie, métallogénie et géologie structurale. Depuis avril 2017, ces derniers font office d'expert pour soutenir le programme d'exploration et participent activement aux travaux géologiques sur le projet Courcy. Leur apport technique et scientifique sera d'une importance capitale dans les décisions stratégiques de l'entreprise suite aux résultats des travaux de la campagne d'exploration de Stelmine sur la Partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca.

Michel Boily

Dr. Boily possède une expertise en géochimie et métallogénie. Depuis 25 ans, il se spécialise dans le domaine des gisements de métaux précieux et métaux rares associés aux terrains volcanoplutoniques précambriens. Avant de se consacrer à la consultation pour l'industrie minière et les agences gouvernementales, Dr. Boily participait en tant qu'associé de recherche à l'IREM/Université McGill à l'étude des principaux gisements de métaux rares du Québec; notamment ceux Strange-Lake au Labrador (Zr, Y, REE), St-Honoré au Saguenay (Nb, REE) et Québec Lithium Mine dans la ceinture verte de l'Abitibi (Li). Depuis 1992, Dr Boily effectue des études techniques et des évaluations de propriétés minières riches en métaux précieux, de base et métaux rares localisées dans les ceintures vertes archéennes et la Province du Grenville au Québec, la région des boutonnières de l'Anti-Atlas protérozoïque du Maroc, le nord du Mexique, l'Argentine et le Nicaragua. Dr. Boily détient un PhD en géochimie de l'Université de Montréal et a effectué des études postdoctorales à l'Université de Chicago. Depuis 1984, Dr. Boily est l'auteur de plusieurs publications scientifiques dans les journaux internationaux et a composé de nombreux rapports techniques. Il est un géologue professionnel membre de l'Ordre des Géologues du Québec.

Normand Goulet

Dr. Normand Goulet (BSc, Université de Montréal, DEA et Doctorat, Université de Grenoble, France, PhD, Université Queen's, Kingston, Canada, Pgeo) occupe le poste de professeur permanent en géologie à l'Université du Québec à Montréal. Ses domaines d'expertise sont en géologie structurale, tectonique, déformations des gîtes métallifères et pétrologie. Son expérience s'étend sur plus d'une quarantaine d'années à titre de responsable d'équipes géologiques pour plusieurs organismes publics ou privés au Canada et à l'étranger. Entre autres, il a complété des études sur le bassin métasédimentaire de l'Opinaca et a participé aux premiers travaux sur la propriété Courcy. Il a dirigé de nombreux projets de recherche sur l'or (Abitibi, République Dominicaine, Maroc, Mali), le nickel (Nouvelle Calédonie, Côte d'Ivoire, Albanie, Baie James), l'uranium (Mt Otish et Torngat), les diamants (Mt Torngat), et sur les minéralisations polymétalliques (Nunavut). Il a participé à la cartographie et à l'élaboration de la nouvelle carte géologique et métallogénique du Mali.

Stelmine est fière d'accueillir M Boily et M. Goulet comme membres de son équipe et est convaincue qu'ils joueront un rôle actif dans la direction de la Société.

Par ailleurs, la Société annonce aussi le départ d'Hugo Gagné comme membre de son conseil d'administration. M. Gagné poursuivra cependant son implication dans Stelmine comme conseiller occasionnel à la Direction. La direction désire le remercier de son implication durant la dernière année.

Stelmine annonce aussi qu'elle a émis en date du 3 octobre 350 000 options d'achat à ses employés, dirigeants, administrateurs et consultants au prix d'exercice de 0,30 $ par action dont 60 000 options d'une durée maximale de 12 mois et 290 000 d'une durée maximale de 60 mois, le tout est conditionnelles à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 383 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 21 926 452 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 6,6 millions $.

