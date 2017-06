Stelmine démarre sa campagne d'exploration

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 20 juin 2017) - Stelmine Canada (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce le début des travaux d'exploration minière sur la propriété aurifère phare de Courcy située à 100 km à l'ouest de la ville de Fermont au Labrador. Un campement d'une capacité de 16 personnes a été construit pour recevoir nos équipes d'exploration et de forage.

Une équipe de terrain formée de géologues et de techniciens effectuera la cartographie géologique et structurale, l'échantillonnage de roche et de sol, et le décapage des indices aurifères répertoriés par SOQUEM au cours des années 2002-2006. Les anomalies non-investiguées obtenues lors des relevés Mag et EM aériens antérieurs seront examinées afin d'identifier de nouveaux indices minéralisés. La partie ouest de la propriété recèle plusieurs anomalies à haut potentiel de découverte aurifère. Les résultats de cette campagne d'exploration permettront à Stelmine de préciser des cibles pour les sondages qui s'effectueront cette année.

Le site Courcy servira de camp de base dans la prospection des propriétés « grassroot » Vallard, Joubert, Mercator et Trieste localisées au nord et nord-ouest de Courcy et récemment acquises par Stelmine. Ces propriétés seront initialement soumises à des relevés Mag héliportés effectués à la fin juin afin d'identifier de nouvelles cibles minéralisées qui seront par la suite cartographiées et échantillonnées lors de visites ponctuelles.

Commentant la mobilisation sur le site Courcy, Isabelle Proulx, présidente de Stelmine déclare : « Stelmine poursuit sa stratégie agressive d'exploration minière de la partie est du bassin sédimentaire de l'Opinaca en établissant un camp de base sur la propriété Courcy. Ainsi durant 4 à 5 mois, la compagnie investiguera en profondeur le potentiel aurifère de ses propriétés utilisant la géophysique, la cartographie géologique, l'échantillonnage de roche et de sol et ultimement une campagne de sondage».

Nomination d'un Chef de la direction financière

La Société est heureuse d'annoncer la nomination de M. Paul-André Lemieux CPA, CA au poste de chef de la direction financière chez Stelmine. M. Lemieux a travaillé pour PricewaterhouseCoopers à ses bureaux de Paris, Vancouver et Québec jusqu'au niveau d'associé (2005-2012), en tant qu'auditeur et dans les services conseils à Québec. Depuis 2012, M. Lemieux a agi comme consultant auprès de sociétés minières, en particulier pour Plexmar Resources Inc. dans la préparation des états financiers en fonction des Normes internationales d'information financière (IFRS) et pour le compte de diverses PME pour des services conseils

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 383 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 21 926 452 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,9 millions $.

