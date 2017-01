Stelmine double la superficie de Courcy

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) agrandit de 133 claims sa propriété Courcy ce qui la porte à 309 claims pour une superficie totale de 161 km2. Stelmine détient 100% des droits sur 207 claims et 90% des droits sur 102 autres claims sur lesquels elle détient un droit de premier refus.

La propriété est située dans la partie Est des formations géologiques qui ont donné naissance à la mine de classe mondiale Éléonore avec des réserves prouvées et probables de 4,3 millions d'onces d'or. La propriété Courcy est stratégiquement située dans un district minier qui a fait l'objet de très peu de travaux d'exploration mais qui ont titré des teneurs aurifères en forage de 4,5 g/t sur 42 mètres incluant 12 g/t sur 13,5 m. Des cartes sont disponibles sur le site internet www.stelmine.com.

«Notre stratégie d'acquisition consiste à se démarquer en prenant une position importante dans un nouveau camp minier qui pourrait livrer une découverte majeure » Isabelle Proulx, Présidente.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent dans le nord-est du Québec. Le capital-actions est constitué de 17 953 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés.

