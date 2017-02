Stelmine poursuit ses acquisitions

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Stelmine Canada Ltd. (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) annonce l'acquisition de la propriété Vallard située à 100 km au sud-ouest de la ville de Fermont (Québec) et à moins de 20 km au nord-est de sa propriété phare Courcy. La propriété est formée de 125 claims contigus, détenus à 100% par Stelmine et d'une superficie de 65,2 km2.

La propriété Vallard englobe une faille de charriage majeure, la faille Vallard, qui souligne le contact entre les roches volcaniques hautement métamorphisées de composition intermédiaire (Groupe de Courcy) appartenant à la sous-province d'Opatica et les séquences de paragneiss migmatitiques (Formation de Mercator) présentes à l'intérieur du bassin sédimentaire de la sous-province de l'Opinaca. Ainsi, la géologie de cette propriété présente des similitudes aux propriétés aurifères situées en périphérie et/ou au contact de la portion ouest du bassin métasédimentaire de l'Opinaca et de la sous-province de La Grande (ex : Éléonore, Zone 25, La Grande-Sud) :

des failles majeures kilométriques en périphérie et/ou au contact du bassin métasédimentaire de l'Opinaca ; des assemblages de roches sédimentaires hautement métamorphisées et; la présence de formations volcaniques à proximité.

Stelmine ira de l'avant avec une campagne d'exploration d'ici les prochains mois. Une carte est disponible sur www.stelmine.com

«Stelmine poursuit son programme d'acquisition en vue de prendre une position importante dans le prochain camp minier du Québec.» déclare Isabelle Proulx, présidente.

Informations additionnelles sur les amendements au régime d'options de la Société : La société a annoncé le 27 janvier 2017 que les modifications proposées au régime d'options d'achat d'actions (le « régime ») ont été approuvées par ses actionnaires lors de son assemblée d'actionnaires tenue le même jour. La société souhaite préciser que la principale modification au régime a été de passer d'un régime d'options à nombre fixe à un régime d'options à nombre variable, auquel est réservé, aux fins d'émission dans le cadre de la levée d'options, un nombre d'actions correspondant à 10 % des actions émises de la société au moment de l'attribution de toutes options. D'autres modifications ont été apportées afin de mettre à jour différents aspects du régime. Les modifications sont décrites dans la plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la société, qui peut être consultée sur SEDAR à www.sedar.com.

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo, une personne qualifiée selon la norme NI 43-101.)

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise en réorganisation dont les activités se situent au Québec. Le capital-actions est constitué de 18 353 884 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 5 millions $

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés

