Stelmine sécurise 200 km² sur Courcy

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 7 déc. 2017) - Stelmine Canada (« Stelmine ») (TSX CROISSANCE:STH) En raison de l'intérêt démontré par l'industrie minière à développer de nouveaux projets à potentiel aurifère à l'intérieur de terrains volcanosédimentaires hautement métamorphisés (ex : les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca), il devenait prioritaire pour Stelmine de sécuriser l'extension Est du projet Courcy. La Société annonce qu'elle a augmenté la superficie de sa propriété Courcy en procédant à l'acquisition, par désignation sur carte, de 84 nouveaux claims miniers couvrant 43,9 km². Cette décision, prise par la Direction, fait suite aux résultats probants des travaux menés en 2017. La propriété Courcy est dorénavant constituée de 393 claims détenus à 100% par Stelmine et totalisant 200 km². Le projet est situé dans la Province géologique du Supérieur à moins de 110 km à l'ouest de la ville de Fermont, à la frontière Québec/Labrador.

La nouvelle extension Est de la propriété Courcy couvre des terrains volcanosédimentaires possédant une signature magnétique similaire à celle exprimée par la Formation Soulard à l'ouest exposant des zones minéralisées aurifères (0,3-24,8 g/t Au) riches en pyrrhotite-pyrite±chalcopyrite associées à des roches déformées, mylonitisées et métamorphisées au faciès amphibolite supérieur (formations de fer, amphibolites, arénites quartziques, conglomérats à fuschite, roches ultramafiques).

Dès l'an prochain, Stelmine étendra ses activités d'exploration sur cette nouvelle section. Les travaux incluront un relevé MAG-VTEM héliporté, des levés géologiques, de l'échantillonnage de roches, le tout effectué à partir de son camp déjà établi sur la propriété Courcy.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 383 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 22 276 052 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 4,5 millions $.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps être basée sur ces énoncés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.