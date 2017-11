Steve Williams de Suncor Energie nomme Mark Little chef de l'exploitation

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 9 nov. 2017) - Steve Williams, chef de la direction de Suncor, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark Little, actuel président, Amont, au poste de chef de l'exploitation.

À titre de chef de l'exploitation de Suncor, Mark sera responsable de l'ensemble de l'exploitation et de nombreux services généraux de l'entreprise. Cette nomination précède de peu la mise en production de la mine Fort Hills de Suncor et met en relief l'importance continue accordée à la création de valeur résultant de l'intégration accrue des activités de Suncor.

« Je crois que la nomination de Mark renforcera notre capacité de continuer à réaliser des progrès au chapitre de l'excellence opérationnelle et à exécuter des activités sécuritaires et fiables, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction. Le renforcement de l'intégration entre nos installations d'exploitation et nos fonctions permettra d'accroître notre capacité de respecter notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Mark s'est joint à Suncor en 2008. Il a occupé diverses fonctions dans l'entreprise, notamment la direction de l'intégration suite à la fusion de Suncor et Petro-Canada. Depuis plusieurs années, Mark dirigeait le secteur Amont de Suncor, incluant les actifs exploités et non exploités des sables pétrolifères, in situ et l'exploration et la production classiques à l'échelle mondiale de Suncor, de même que ceux de Syncrude Canada, dont il est président du conseil d'administration.

Avant de se joindre à Suncor, Mark a dirigé des projets de mise en valeur des sables pétrolifères pour le compte d'une importante entreprise énergétique internationale. Il a aussi occupé des postes de direction dans la production de sables pétrolifères et les activités de raffinage, la planification stratégique, l'environnement, la santé et la prévention ainsi que dans le commerce des produits énergétiques.

Mark continuera à relever de Steve Williams et sera appuyé par un groupe de leaders chevronnés et expérimentés. Le changement entrera en vigueur le 1er décembre 2017.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

