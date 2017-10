Stingray Affaires signe son plus important contrat de solutions multimédias en magasin à ce jour

- La conclusion d'une entente sur quatre ans avec Farmacias del Ahorro fait croître de manière exponentielle les activités de Stingray Affaires et de son partenaire Basha au Mexique - En collaboration avec la société mexicaine Basha, Stingray Affaires fournira la musique d'ambiance et les solutions d'affichage numérique des 1 600 pharmacies et 1 600 cliniques de la chaîne Farmacias del Ahorro, avec une croissance attendue de 200 pharmacies et cliniques par année

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 oct. 2017) - Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a annoncé plus tôt aujourd'hui la conclusion d'un accord sans précédent avec Farmacias del Ahorro, l'une des plus importantes chaînes de pharmacies au Mexique. En vertu de cette entente, Stingray fournira une programmation musicale et des technologies d'affichage numérique développées sur mesure pour les 1 600 pharmacies et 1 600 cliniques de la bannière mexicaine.

En collaboration avec son partenaire local Marketing Sensorial Mexico, S.A.P.I. de C.V. (faisant affaire sous le nom de Basha), Stingray Affaires sera appelée à consolider la position de chef de file du marché de Farmacias del Ahorro en développant des chaînes de musique d'ambiance sur mesure, ainsi que des technologies et des contenus d'affichage numérique de pointe.

La conclusion de cet accord marque un jalon important pour Stingray Affaires au Mexique. En plus de créer des chaînes de musique d'ambiance spécialement programmées pour répondre aux besoins spécifiques des pharmacies et des cliniques locales, Stingray Affaires et Basha bonifieront l'expérience des clients et des patients de Farmacias del Ahorro en proposant un contenu d'affichage numérique adapté et des technologies interactives, telles que des kiosques numériques et des écrans tactiles.

Citations

« Nous vantons depuis toujours les mérites des solutions multimédias en magasin, qui devraient à notre sens faire partie intégrante de la stratégie d'image de marque et d'expérience client de toutes les organisations », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Les clients visitent les cliniques et les pharmacies pour une variété de raisons, et nous croyons que nos solutions sur mesure sont un outil efficace pour y créer un cadre invitant et apaisant, et maintenir les clients informés. Nous sommes emballés d'avoir trouvé en Farmacia del Ahorro un partenaire qui croit comme nous au pouvoir d'une musique réfléchie et de technologies interactives pour rehausser l'expérience du client. Contribuer au succès d'une marque si chère à la société mexicaine est pour nous un réel privilège. »

« Nous sommes enchantés de nous associer à Stingray en vue de notre plus important contrat à ce jour, et d'avoir l'occasion d'innover avec Farmacia del Ahorro sur une variété de plateformes numériques », a affirmé Jacobo Jafif, chef de la direction de Basha. « Il s'agit d'un accord sans précédent dans le marché mexicain, qui représente un jalon majeur non seulement pour Stingray, mais également pour Basha. L'expertise et l'infrastructure technologique de Stingray en font un partenaire idéal. »

« L'objectif du projet est de mettre sur pied des solutions novatrices qui contribuent à la création d'un environnement chaleureux et paisible dans nos pharmacies et nos cliniques », estime Rafael Selvas, directeur du marketing de Farmacia del Ahorro. « Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de plus que d'un simple fournisseur de services; nous cherchons un partenaire capable de créer une expérience client à la fine pointe de la technologie. Après une longue évaluation, nous avons sélectionné Stingray et Basha en raison de leurs technologies novatrices, déployées par des équipes chevronnées et dévouées. Nous avons hâte de voir notre collaboration prendre vie dans nos nombreuses succursales au pays. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s'adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d'affichage numérique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S'adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services à environ 400 millions d'abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise compte présentement plus de 350 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.