Stingray annonce la clôture de l'option de surallocation

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 7 nov. 2017) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE REMIS À UNE AGENCE DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Groupe Stingray Digital Inc. (« Stingray ») (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) a annoncé aujourd'hui qu'elle a émis 552 200 actions à droit de vote subalterne au prix de 9,20 $ par action, pour un produit brut total de 5 080 240 $, par suite de l'exercice partiel de l'option de surallocation attribuée précédemment par Stingray dans le cadre de son placement par acquisition ferme annoncé précédemment (le « placement »).

Stingray a tiré un produit brut total d'environ 45 millions de dollars du placement et de l'exercice de l'option de surallocation.

Le placement a été effectué par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C., et comprenant BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc.

Stingray a l'intention d'affecter le produit net du placement au fonds de roulement et aux besoins généraux de la société, y compris pour disposer d'une plus grande marge de manœuvre dans le cadre d'acquisitions ultérieures.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les titres de Groupe Stingray Digital Inc. dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni de la législation en valeurs mobilières de quelque État, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne, sauf conformément aux exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables ou aux termes d'une dispense de ces exigences.

