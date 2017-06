Stingray annonce l'avènement d'un nouvel âge d'or de la musique à la télévision avec le lancement de Stingray Retro, Stingray Vibe, Stingray Loud et Stingray Juicebox

Les vidéoclips reprennent leur place à la télé!

Grâce à Stingray, les vidéoclips reprennent finalement la place qui leur est due… à la télévision! Stingray est fière d'annoncer le lancement officiel à l'échelle nationale de quatre nouvelles chaînes télévisées entièrement consacrées aux vidéoclips. À compter d'aujourd'hui, les amateurs de musique canadiens pourront faire la demande de Stingray Retro, Stingray Vibe, Stingray Loud et Stingray Juicebox auprès de leur câblodistributeur afin de profiter d'une programmation ininterrompue uniquement constituée de vidéoclips.

En juin 2016, Stingray a fait l'acquisition des quatre chaînes de spécialité, alors simplement appelées Retro, Vibe, Loud et Juicebox, auprès de Bell Média pour ensuite procéder à leur transformation complète. En plus d'arborer une nouvelle image de marque, les quatre chaînes proposent aujourd'hui une programmation complètement réinventée comprenant des blocs thématiques, des palmarès exclusifs et des compilations que les téléspectateurs ne trouveront nulle part ailleurs.

Toujours présentées sans interruption, ces chaînes de spécialité forment la toile de fond idéale à toutes les occasions, notamment les fêtes de famille, les anniversaires d'enfant, les soirées entre amis ou simplement pour se détendre à la maison.

« En tout juste un an, Stingray est parvenue à réinventer l'identité des chaînes, à procéder à leur lancement et à les inclure à l'offre des plus importants câblodistributeurs du Canada. Nous sommes extrêmement fiers de cette réussite, qui contribue à rehausser notre réputation au sein du marché », a affirmé Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Chacune de ces quatre chaînes possède une identité de marque forte et une programmation unique, qui plairont assurément à un vaste éventail d'auditeurs, peu importe leurs préférences musicales et leur style de vie. »

APERÇU DES CHAÎNES

Stingray Loud fait travailler vos haut-parleurs! Déconseillée aux âmes et aux oreilles sensibles, Stingray Loud ose couvrir toute la gamme des styles musicaux les plus intenses, du rock au hard rock en passant par le métal, le punk et la musique alternative.

Découvrez la musique qui vit en marge et les succès qui ont fait leur chemin jusqu'au sommet des palmarès. Stingray Loud est un incontournable pour les amateurs de vidéoclips bruts, décapants et impitoyables!

Stingray Vibe vous fait vibrer au son des vidéoclips hip-hop, R&B, EDM, dance et pop rythmique les plus populaires du moment. Une sélection tendance parfaite pour faire lever la fête ou se la couler douce.

Découvrez une sélection de vidéoclips aux rythmes contagieux regroupant les pièces emblématiques des pionniers du hip-hop qui ont façonné l'histoire de la musique ainsi que les rythmes novateurs de la nouvelle génération d'artistes qui tracent leur chemin vers le sommet des palmarès.

La bonne musique ne se démode pas! Stingray Retro vous convie à un voyage dans le temps vers les années 80, 90 et le début du millénaire, à l'époque où les vidéoclips régnaient en maître sur la télévision et dictaient les tendances.

Stingray Retro cède le petit écran aux vedettes indémodables qui ont laissé leur marque sur ces décennies glorieuses de l'histoire de la musique. Que vous vous souveniez avec nostalgie de l'âge d'or des cassettes et des CD ou que vous fassiez partie d'une nouvelle génération de curieux, syntonisez Stingray Retro pour (re)découvrir les artistes mythiques, les succès pop mémorables et les airs contagieux qui ont marqué l'époque.

Vous cherchez une chaîne musicale de spécialité dont le contenu est approprié pour vos jeunes de 8 à 14 ans? Découvrez Stingray Juicebox, le rendez-vous télévisuel favori des enfants et des adolescents. Créée spécialement pour la nouvelle génération, Stingray Juicebox offre une programmation au goût des jeunes, mais approuvée par les parents.

Les groupes qui font danser les jeunes, les musiciennes qu'ils admirent, les chanteurs qui font battre leur cœur… Stingray Juicebox regroupe la musique de tous les artistes incontournables sans lesquels le jeune public ne pourrait s'imaginer vivre.

Campagne promotionnelle : « La téléréalité, ça a fait son temps »

Le lancement des quatre nouvelles chaînes sera soutenu par une campagne promotionnelle humoristique et audacieuse remplie de clins d'œil à l'espace démesuré qu'a pris la téléréalité sur les ondes télévisuelles au cours des dernières années… un espace dans lequel la les vidéoclips reprennent aujourd'hui son dû!

Cette campagne démontre l'engagement de Stingray envers le succès des nouveaux ajouts à son portefeuille de chaînes musicales.

Développée entièrement à l'interne, la campagne comprend une publicité télé de 30 secondes et sera déployée à l'échelle nationale en ligne, à la télévision et sur les médias sociaux.

