Stingray annonce que des procédures de révision inter partes seront entreprises par le U.S. Patent and Trademark Office à l'égard du portefeuille de brevets de Music Choice

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 23 oct. 2017) - Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a annoncé aujourd'hui que le Patent Trial and Appeal Board (« PTAB ») du United States Patent and Trademark Office (« USPTO ») a accédé aux demandes de Stingray et a amorcé des procédures de révision inter partes à l'égard des brevets américains portant les numéros 8,769,602; 9,357,245; 7,320,025 et 9,351,045 détenus par Music Choice. Un jugement à l'égard de la demande de Stingray visant une révision inter partes du brevet numéro 9,414,121 est par ailleurs attendu au mois de novembre 2017.

« Le fait que de telles procédures de révision inter partes aient été entreprises par le PTAB représente une décision déterminante en faveur de Stingray. Bien que nous accordions toujours de la valeur au processus d'octroi de brevets aux États-Unis, nous sommes d'avis que les revendications pertinentes de ces brevets ne sont pas valables pour cause de manque de nouveauté et d'inventivité. Nous sommes ravis que le PTAB, en instituant le processus de révision officiel, convienne qu'il y a des motifs de remettre en question la validité des revendications pertinentes », a affirmé Eric Boyko, président et chef de la direction de Stingray. «Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, il s'agit là d'un pas important vers l'invalidation des revendications pertinentes des brevets de Music Choice. »

