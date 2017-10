Stingray annonce un financement par voie de prise ferme de 40 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) -

Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) (« Stingray » ou la « société »), chef de file des fournisseurs interentreprises de solutions musicales multiplateformes qui exerce ses activités à l'échelle mondiale, est heureuse d'annoncer la conclusion d'une convention avec un consortium de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C. (collectivement, les « preneurs fermes »), selon laquelle les preneurs fermes ont convenu de faire l'acquisition, par voie de prise ferme, de 4,348,000 actions à droit de vote subalterne de la société (les « actions ») au prix de 9.20 $ l'action pour un produit brut de 40 millions de dollars (le « placement »). Les actions seront offertes dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada conformément à un prospectus simplifié qui sera déposé par Stingray, ainsi qu'aux États-Unis en vertu des dispenses de déclaration d'inscription applicables et dans tout autre territoire selon ce qui pourrait être convenu par Stingray dans le cadre d'un placement privé.

La société a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation visant l'acquisition d'un nombre d'actions additionnelles équivalant à 15 % des actions acquises aux termes du placement, option qui peut être exercée en totalité ou en partie à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement, inclusivement.

La société entend affecter le produit net du placement au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, notamment pour se donner une plus grande marge de manœuvre en vue d'acquisitions futures.

« Stingray doit son succès actuel à une stratégie d'acquisition qui lui a permis d'étendre ses activités à 156 pays et d'atteindre 400 millions de ménages, a indiqué Eric Boyko, président, cofondateur et président et chef de la direction de Stingray. Depuis la création de la société en 2007, nous avons réalisé 33 acquisitions évaluées à 240 millions de dollars. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de notre objectif déclaré d'accélération de cette stratégie d'acquisition déjà très dynamique et d'expansion de notre catalogue de contenu, ce qui nous permettra notamment de consolider notre position enviable sur le marché de l'abonnement à la vidéo sur demande avec 140 000 abonnés à l'heure actuelle. Nous faisons encore une fois la preuve de notre engagement à faire du contenu de qualité une pierre angulaire du succès. »

La clôture du placement est prévue le 24 octobre 2017 ou autour de cette date, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires requises, notamment l'approbation de la Bourse de Toronto, et sous réserve de certaines autres conditions.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis. Les actions n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières d'un État, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis ou à une personne des États-Unis sans être inscrites ou dispensées des exigences d'inscription applicables.

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant au grand public comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance 4K, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4K, Stingray Loud, Stingray Juicebox, Stingray Vibe, Stingray Retro et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. La société a son siège social à Montréal et emploie près de 350 personnes dans le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Israël, en Australie, en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes affichant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » dans la cadre de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué peut contenir de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la société. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans la notice annuelle de Stingray datée du 8 juin 2017, publiée sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.