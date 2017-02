Stingray apporte un changement à son équipe de direction

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 28 fév. 2017) - Le Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, a annoncé plus tôt aujourd'hui que Tom Pentefountas, qui occupe actuellement le poste de vice-président principal des ventes pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie, quittera l'entreprise en avril 2017 pour relever de nouveaux défis.

« Contribuer à la croissance internationale de Stingray a été pour moi une expérience hautement enrichissante, a partagé monsieur Pentefountas. Le moment est maintenant venu pour moi de retrouver l'équilibre entre mes activités professionnelles et mes obligations familiales. Pour ce faire, je dois me rapprocher de chez moi. »

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de Stingray, je tiens à remercier Tom pour sa contribution à notre stratégie de croissance mondiale », a affirmé Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. « Nous lui souhaitons énormément de succès dans ce nouveau chapitre de sa carrière. »

Tom Pentefountas s'est joint à l'équipe de Stingray en novembre 2015. Au service de l'entreprise, il a supervisé le développement des ventes à l'échelle internationale et a tissé des relations professionnelles privilégiées avec nombre d'agents de ventes et de câblodistributeurs en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Par le passé, monsieur Pentefountas a été vice-président de la radiodiffusion du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com