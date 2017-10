Stingray Classica, la plus importante chaîne télé consacrée à la musique classique, désormais offerte par Vidéotron

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 oct. 2017) - Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui l'arrivée au pays de Stingray Classica, la destination télévisuelle consacrée à la musique classique la plus prisée au monde. Les abonnés Vidéotron seront les premiers téléspectateurs au Canada à pouvoir profiter des meilleurs concerts de musique classique, opéras et ballets filmés dans des établissements de renom, ainsi que de 50 premières exclusives par année.

Stingray Classica est la seule chaîne télé entièrement consacrée à la musique classique. Les mélomanes avisés comme les néophytes prendront plaisir à découvrir sa vaste gamme de documentaires musicaux captivants et de somptueuses performances d'œuvres des grands maîtres, tels que Jean-Sébastien Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Aaron Copland, Leonard Bernstein, John Adams ou Steve Reich.

Stingray Classica convie les téléspectateurs aux premières loges de salles de concert, de festivals et d'opéras de renom, tels que le Concertgebouw d'Amsterdam, le Teatro alla Scala de Milan, le Disney Hall de Los Angeles, le Sir Christopher Wren's Sheldonian Theatre d'Oxford, le San Francisco Opera House et le Royal Opera House de Londres.

La programmation de la chaîne varie au gré des saisons, et est continuellement mise à jour pour inclure de nouvelles performances et premières filmées aux quatre coins du monde.

Les abonnés de Vidéotron pourront syntoniser Stingray Classica sur la chaîne 122 (définition standard) et sur la chaîne 722 (haute définition).

Stingray Classica, en bref

De 10 à 15 % de la population des marchés principaux assiste à au moins un concert de musique classique par année

Classica a été lancée en 1996; lors de son acquisition par Stingray en janvier 2017, la chaîne distribuée dans 50 pays

Stingray Classica propose des productions d'opéra, de ballet et de musique classique inspirantes filmées dans les salles de spectacle les plus prestigieuses au monde

Stingray Classica est la seule chaîne télé consacrée aux virtuoses et aux maestros d'hier et d'aujourd'hui

La programmation comprend des productions exclusives, 50 premières par année, des documentaires captivants, des enregistrements légendaires et des images d'archives rares.

Citations

« En faisant l'acquisition de Classica, nous cherchions à démocratiser la musique classique et à permettre à des millions de téléspectateurs supplémentaires de découvrir la chaîne », a expliqué Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « En tant que mélomanes, nous croyons que la musique a le pouvoir de faire voyager l'âme et l'esprit, et que ce sentiment incroyable devrait être accessible à tous, peu importe leur âge ou leur situation. Nous ne pourrions être plus enchantés d'introduire Stingray Classica au Canada avec l'appui de Vidéotron, une partenaire de longue date qui partage notre passion pour la nouveauté et la découverte musicale. Nous sommes convaincus que le public d'ici adorera le mélange de performances intemporelles et d'œuvres accessibles proposé par la chaîne. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com