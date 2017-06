Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke maintenant offerts aux membres d'Amazon Prime aux Etats-Unis par l'intermédiaire des chaînes Amazon

- Le catalogue de plus de 13 000 titres de Stingray Karaoke sera offert aux abonnés des chaînes télévisées d'Amazon au prix de 6,99 $ par mois après la période d'essai gratuit de 7 jours - Le vaste catalogue de performances musicales et de documentaires consacrés à la musique classique de Stingray Classica sera offert aux abonnés des chaînes télévisées d'Amazon au prix de 6,99 $ par mois après la période d'essai gratuit de 7 jours - Le riche catalogue de concerts et de documentaires consacrés au jazz de Stingray DJAZZ sera offert aux abonnés des chaînes télévisées d'Amazon au prix de 6,99 $ par mois après la période d'essai gratuit de 7 jours

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 juin 2017) - Le Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui l'inclusion de Stingray Classica, Stingray DJAZZ et Stingray Karaoke à l'offre de chaînes télévisées d'Amazon aux États-Unis. Les membres américains du service Amazon Prime peuvent désormais profiter de l'écoute en continu illimitée de ces chaînes au prix mensuel unitaire de 6,99 $ après une période d'essai gratuit de 7 jours.

Stingray Karaoke Date de lancement : 8 juin 2017 Prix de l'abonnement : 6,99 $/mois, après essai gratuit

Stingray Karaoke propose un vaste catalogue de plus de 13 000 titres dans le style des plus grandes vedettes d'aujourd'hui et des légendes d'hier.

Le catalogue regroupe tous les styles les plus populaires : pop, rock, country, R&B, hip-hop, musique de Disney et plus encore.

L'abonnement mensuel à Stingray Karaoke permet aux membres d'Amazon Prime d'attraper le micro à tout moment pour laisser libre cours à la star qui sommeille en eux.

De nouveaux titres sont ajoutés sur une base régulière.

Stingray Classica Date de lancement : 22 juin 2017 Prix de l'abonnement : 6,99 $/mois, après essai gratuit

Le catalogue inégalé consacré à la musique classique de Stingray Classica regroupe des centaines d'opéras, de ballets, de concerts et de documentaires d'exception accessibles sur demande en format vidéo de la plus haute qualité.

En souscrivant à un abonnement mensuel, les membres d'Amazon Prime seront toujours aux premières loges des performances les plus saisissantes, y compris 50 premières par année, sans quitter le confort de leur foyer.

Toutes les productions présentées par Stingray Classica ont été enregistrées dans des salles de concert, des festivals et des opéras de renom, tels que Carnegie Hall, l'Orchestre de Paris, le Lucerne Festival, le Teatro alla Scalla, le Bayerische Staatsoper ou le San Francisco Opera.

Diffusions notables de la programmation estivale 2017 de Stingray Classica : Andris Nelsons et le Boston Symphony Orchestra - Concert inaugural; Hollywood in Vienna - Hommage à Randy Newman; Mozart - Die Entfürung aus dem Serail; Rudolf Buchbinder à Salzbourg; Verdi - Aida et plus!

Stingray DJAZZ Date de lancement : 22 juin 2017 Prix de l'abonnement : 6,99 $/mois, après essai gratuit

Stingray DJAZZ propose le seul catalogue de vidéos sur demande entièrement consacré au jazz et à ses styles voisins.

Un abonnement mensuel à Stingray DJAZZ procure un accès privilégié à des centaines de concerts filmés dans des clubs intimistes comme dans de grandes salles de renommée mondiale.

Du be-bop au jazz fusion, du reggae au funk en passant par le blues, les abonnés pourront vibrer au son de la musique qu'ils aiment déjà, et découvrir de nouveaux styles et artistes.

Diffusions notables de la programmation estivale 2017 de Stingray DJAZZ : Louis 'Satchmo' Armstrong and His All Stars; Charles Bradley à La Cigale; China Moses - Whatever au festival Jazz à Ramatuelle; Ella Fitzgerald - The American Songbook à Bruxelles; Gregory Porter au festival Blue Note et plus!

Citation

« Nous sommes emballés de faire découvrir aux abonnés d'Amazon Prime la programmation musicale exceptionnelle de Stingray par l'intermédiaire des chaînes Amazon », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Pouvoir accéder à un contenu multimédia en toute simplicité sur une variété de plateformes est devenu une exigence pour les consommateurs. Stingray cherche constamment à créer des partenariats et à trouver de nouvelles avenues de distribution qui permettront de mieux répondre aux besoins de nos clients. La position privilégiée des chaînes Amazon ouvrira certainement de nouveaux secteurs du marché pour le contenu de Stingray. »

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music,Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, à Singapour et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com.