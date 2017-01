Stingray devient le chef de file mondial de la distribution de contenu télévisuel consacré à la musique classique

- Stingray signe une lettre d'intention exécutoire avec UNITEL visant l'acquisition de la chaîne télévisée payante internationale Classica et d'un vaste catalogue de contenu. - Stingray présentera en primeur plus 50 concerts de musique classique par année.

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 3 jan. 2017) - Le Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a signé une lettre d'intention exécutoire avec UNITEL GmbH & Co. KG, un producteur et distributeur de musique classique pour médias audiovisuels de premier plan, visant l'acquisition, l'exploitation et la distribution de la chaîne télévisée payante internationale Classica.

Ensemble, Stingray et UNITEL permettront à encore plus de téléspectateurs internationaux de tous âges et de tous horizons de découvrir les orchestres et les opéras les plus réputés au monde. En vertu de l'entente, UNITEL continuera de produire le contenu diffusé sur les ondes de Classica, tandis que Stingray profitera d'un accès privilégié à un catalogue exclusif de plus de 1500 titres et quelque 2000 heures de contenu de qualité, produits et détenus par UNITEL. Les mélomanes du monde entier profiteront de cet accroissement de l'offre inégalée de Stingray en matière de musique classique.

« L'acquisition de Classica constitue la prochaine étape logique de notre stratégie de développement de produits, et témoigne de notre intention et de notre capacité d'agir comme consolidateur au sein de l'industrie », a affirmé Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. « Cette acquisition confirme la position de Stingray à titre de plus important fournisseur de programmation consacrée à la musique classique au monde. Entre 10 et 15 % de la population des principaux marchés internationaux déclare assister à au moins un concert de musique classique par année; Stingray répond donc à un besoin indéniable chez les téléspectateurs du monde entier. Cette transaction propulsera notre croissance et consolidera nos relations avec les câblodistributeurs audacieux qui sont toujours à la recherche de nouveaux contenus captivants. »

Lancée en 1996, Classica propose aux mélomanes du monde entier un contenu inspiré qui regroupe des performances scéniques, des premières mondiales et des enregistrements légendaires mettant en vedette les plus grands noms de la musique classique. La chaîne présente des opéras, des ballets et des concerts captés depuis les plus grandes salles de spectacle et les festivals de musique classique les plus réputés au monde. Grâce à une série de partenariats internationaux, Classica est actuellement distribuée par UNITEL dans 40 pays sur 4 continents, et diffusée 24 heures sur 24 en format haute définition avec audio ambiophonique (5.1). La chaîne est disponible auprès de plus de 20 millions d'abonnés.

« Nous sommes enchantés d'avoir trouvé en Stingray un partenaire jouissant d'une telle portée mondiale, qui partage notre désir de rendre le monde fascinant de la musique classique accessible au public le plus vaste et le plus diversifié possible. UNITEL continuera de diffuser des premières mondiales de la plus haute qualité, de même que des performances de musique classique et de ballet légendaires sur les ondes de Classica. Grâce à la collaboration de Stingray, UNITEL sera en mesure d'élargir son public et de communiquer la joie de la musique classique aux téléspectateurs du monde entier », a partagé Ernst Buchrucker, directeur principal d'UNITEL.

« La force de Stingray réside dans l'importance de l'offre de produits et de services triés sur le volet que nous proposons à notre clientèle », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Le contenu de grande qualité produit par UNITEL représente un complément idéal à l'offre exceptionnelle de musique classique déjà proposée par Stingray, qui comprend notamment les 440 titres d'Euro-Arts et la chaîne télévisée Stingray Brava dont nous avons récemment fait l'acquisition. Nous sommes emballés à l'idée de présenter sous peu cette chaîne de qualité aux passionnés de musique classique, d'opéra et de ballet des quatre coins du globe. »

Visitez notre médiathèque pour télécharger des images de presse

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray Brava, Stingray Djazz, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et iConcerts. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement près de 300 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté le grand prix dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » dans le cadre de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

À propos d'UNITEL

UNITEL figure parmi les plus importants producteurs et distributeurs de musique classique pour médias audiovisuels au monde. Fidèle à sa devise « Music to Watch », UNITEL produit des opéras, des concerts et des ballets de la plus haute qualité technique mettant en vedette des artistes réputés, et possède actuellement un catalogue de plus de 1500 titres. UNITEL a été l'une des premières entreprises à produire des films musicaux en couleur avec son stéréophonique. Aujourd'hui, UNITEL enregistre exclusivement en formats 4 K et haute définition, avec son ambiophonique.

UNITEL collabore depuis plus de 50 ans avec les plus grands artistes internationaux. Des chefs d'orchestre légendaires, tels que Herbert von Karajan, Leonard Bernstein et Carlos Kleiber, de même que l'Orchestre philharmonique de Vienne et le Festival de Bayreuth ont agi comme partenaires exclusifs de la société de production pendant plusieurs années. UNITEL doit à ces collaborations artistiques durables l'unicité de son catalogue et sa position enviable dans le secteur de la production audiovisuelle de musique classique. Ces partenariats se poursuivent aujourd'hui - parfois de manière exclusive - avec des artistes tels que Daniel Barenboim, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Anna Netrebko, Anja Harteros et Jonas Kaufmann, de même qu'avec des institutions culturelles de renom, notamment le Festival de Salzbourg, le Festival de Bregenz, l'Opéra d'État de Bavière, le Palais des festivals de Baden-Baden, le Royal Opera House de Covent Garden et la Scala de Milan, et des orchestres réputés, tels que l'Orchestre philharmonique de Vienne, l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre royal du Concertgebouw et le Staatskapelle de Dresde.

Fondée en 1966, UNITEL fait partie du groupe d'entreprises de Jan Mojto depuis 2004. Pour en savoir davantage, visitez le www.UNITEL.de.