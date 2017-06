Stingray dévoile des résultats inégalés à ce jour pour le quatrième trimestre et l'exercice 2017

Les produits ont dépassé la barre des 100 millions de dollars

Faits saillants de l'exercice

Les produits ont augmenté de 12,8 % pour atteindre un sommet de 101,5 millions de dollars.

Les produits récurrents ont atteint 87,6 millions de dollars (86,3 % du total des produits), soit une hausse de 12,9 %.

Le BAIIA ajusté 1) a progressé de 9,2 % pour établir une nouvelle marque à 33,9 millions de dollars.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont grimpé de 20,0 % pour atteindre 22,8 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 3) ont atteint 26,5 millions de dollars, soit une hausse

de 8,7 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 10,7 millions de dollars, soit 0,21 $ par action (après dilution), contre 13,9 millions de dollars ou 0,29 $ par action (après dilution) pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté 2) a atteint 27,3 millions de dollars, soit 0,53 $ par action (après dilution), contre 24,3 millions de dollars ou 0,50 $ par action (après dilution) pour l'exercice précédent.

La société a déclaré un dividende annuel de 0,18 $ par action.

Faits saillants du quatrième trimestre

Les produits ont augmenté de 3,3 % pour atteindre 26,5 millions de dollars.

Les produits récurrents ont atteint 22,7 millions de dollars (85,6 % du total des produits), soit une hausse de 3,8 %.

Le BAIIA ajusté 1) a progressé de 10,1 % pour atteindre 9,0 millions de dollars.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 40,4 %, atteignant 10,8 millions de dollars.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés 3) ont atteint 8,0 millions de dollars, soit une hausse

de 24,6 %.

Le bénéfice net s'est établi à 4,6 millions de dollars ou 0,09 $ par action (après dilution) contre 3,2 millions de dollars ou 0,06 $ par action (après dilution) pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté2) a atteint 10,5 millions de dollars, soit 0,20 $ par action (après dilution) contre 7,1 millions de dollars ou 0,14 $ par action (après dilution) pour l'exercice précédent.

Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) (« Stingray » ou la « société »), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, dévoilait aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2017.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données par action) Trimestres clos les

31 mars Exercices clos les

31 mars 2017 2016 % 2017 2016 % Produits 26 502 25 658 3,3 101 501 89 944 12,8 Produits récurrents 22 683 21 860 3,8 87 612 77 587 12,9 BAIIA ajusté1) 9 046 8 219 10,1 33 864 31 004 9,2 Bénéfice net 4 608 3 247 41,9 10 717 13 881 (22,8) Par action - dilué (en $) 0,09 0,06 50,0 0,21 0,29 (27,6) Bénéfice net ajusté2) 10 534 7 135 47,6 27 310 24 309 12,3 Par action - dilué (en $) 0,20 0,14 42,9 0,53 0,50 6,0 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 10 826 7 709 40,4 22 766 18 968 20,0 Flux de trésorerie disponibles ajustés3) 7 991 6 415 24,6 26 511 24 384 8,7

1) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant le montant net des charges financières, la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et les radiations, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions incessibles et aux unités d'actions différées, les frais liés au premier appel public à l'épargne (le « PAPE »), l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, les coûts d'acquisition, les charges de restructuration et d'autres coûts divers. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après. 2) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, la variation de la juste valeur des placements, les frais liés au PAPE, l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, les coûts d'acquisition, les charges de restructuration et d'autres coûts divers, déduction faite des impôts connexes. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après. 3) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, diminués des dépenses d'investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles acquises séparément, de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des frais liés au PAPE, de l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, des coûts d'acquisition, des charges de restructuration et d'autres coûts divers, déduction faite des impôts connexes. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après.

« En 2017, nous avons continué de grandement renforcer notre plateforme musicale à canaux multiples à l'échelle mondiale, comme en témoignent les produits générés à l'échelle internationale, qui progressent rapidement vers le seuil des 50 % du total des produits. Nous sommes très heureux d'avoir franchi la barre symbolique des 100 millions de dollars en produits pour l'exercice, ce qui, plus important encore, contribuera à accroître la portée de notre modèle d'affaires et améliorera notre capacité de livrer concurrence et de consolider notre industrie », a déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray.

« Le BAIIA ajusté pour l'exercice s'est établi à 33,9 millions de dollars, soit une hausse de 9,2 % par rapport à l'exercice précédent, et la société a continué de dégager d'importants flux de trésorerie disponibles. En plus de mettre en œuvre un programme d'acquisition considérable, nous avons réussi à augmenter les versements de dividendes à nos actionnaires de 28,6 % en 2017. Depuis le premier appel public à l'épargne de Stingray en juin 2015, la société a relevé son dividende à trois reprises.

« Dernièrement, nous avons annoncé l'acquisition de la société israélienne Yokee Music Ltd., laquelle propose trois applications sociales axées sur la musique qui se classent régulièrement au top 10 des téléchargements de la catégorie musique dans 100 pays. Il s'agit de notre plus importante acquisition grand public à ce jour et nous sommes enchantés du potentiel de croissance de ces applications au sein de notre plateforme complémentaire. En outre, cette acquisition nous permettra d'étendre de manière considérable notre présence dans le marché des applications mobiles pour le secteur grand public.

« Nous nous réjouissons des possibilités d'avenir compte tenu de l'ampleur du potentiel du marché. À mesure que nous mettons en place notre plateforme musicale à canaux multiples d'envergure mondiale, nous accroîtrons la valeur pour nos actionnaires en tablant sur notre gamme actuelle de produits et services, en agissant à titre de consolidateur au sein de l'industrie et en élargissant notre couverture géographique », a conclu M. Boyko.

Résultats du quatrième trimestre

La société a généré des produits de 26,5 millions de dollars au quatrième trimestre de 2017, soit une hausse de 3,3 % par rapport aux produits de 25,7 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux acquisitions de Classica et des chaînes de Bell consacrées aux vidéoclips (les « chaînes Much »), combinées à la croissance sur les marchés internationaux découlant des nouveaux produits et à la croissance interne de l'affichage numérique au Canada.

Les produits récurrents ont atteint 22,7 millions de dollars, soit une hausse de 3,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Leur proportion de l'ensemble des produits a progressé, s'établissant à 85,6 %, contre 85,0 % pour l'exercice précédent.

Les produits tirés de la diffusion musicale ont crû de 1,5 % pour atteindre 19,7 millions de dollars, essentiellement en raison des acquisitions de Classica et des chaînes Much, de même que de la croissance interne des produits musicaux en ligne et à télécharger. Les produits tirés de la musique pour entreprises ont quant à eux augmenté de 9,0 % pour s'établir à 6,8 millions de dollars, principalement en raison de la croissance interne des activités d'affichage dynamique numérique au Canada.

Le BAIIA ajusté s'est élevé à 9,0 millions de dollars (34,1 % des produits), contre 8,2 millions de dollars (32,0 % des produits) à l'exercice précédent. La hausse de 10,1 % du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux acquisitions réalisées en 2016 et en 2017 et aux synergies qui en ont découlé, ainsi qu'à la croissance interne sur les marchés internationaux.

Au quatrième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 4,6 millions de dollars, soit 0,09 $ par action (après dilution), en regard de 3,2 millions de dollars, soit 0,06 $ par action (après dilution), pour la même période de l'exercice précédent. L'augmentation, principalement attribuable à l'accroissement du recouvrement d'impôt afférent à la comptabilisation de pertes fiscales non comptabilisées antérieurement et à la baisse de la perte sur la juste valeur des placements, a été contrebalancée en partie par l'accroissement des frais juridiques et de l'amortissement des immobilisations incorporelles.

Le bénéfice net ajusté a progressé de 47,6 % pour atteindre 10,5 millions de dollars, soit 0,20 $ par action (après dilution), contre 7,1 millions de dollars, ou 0,14 $ par action (après dilution) à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse du recouvrement d'impôts et à l'accroissement du BAIIA ajusté induite par les acquisitions, combinée à la croissance interne de la musique pour entreprises.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 40,4 %, atteignant 10,8 millions de dollars au T4 2017, comparativement à 7,7 millions de dollars au T4 2016. L'augmentation est attribuable avant tout à la croissance des résultats d'exploitation et au recul de la variation nette des éléments hors trésorerie liés à l'exploitation se rapportant principalement au calendrier de paiement des créditeurs, contrebalancés en partie par l'accroissement des intérêts payés. Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont atteint 8,0 millions de dollars, contre 6,4 millions de dollars à la même période de l'exercice précédent. La hausse est principalement attribuable à l'amélioration des résultats d'exploitation, à la diminution des coûts de financement et à la baisse des dépenses d'investissement.

Au 31 mars 2017, la société disposait de 5,9 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie ainsi que d'une facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars, dont une tranche d'environ 59 millions de dollars restait inutilisée, ce qui lui donne les moyens de poursuivre ses acquisitions stratégiques et d'atteindre ses objectifs de croissance.

Résultats de l'exercice

Les produits pour l'exercice 2017 ont augmenté de 12,8 % pour s'établir à 101,5 millions de dollars, comparativement à 89,9 millions de dollars l'an dernier. Cette hausse est principalement attribuable aux acquisitions, combinées à la croissance enregistrée sur les marchés internationaux et dans le secteur de la musique pour entreprises au Canada.

Le BAIIA ajusté a atteint 33,9 millions de dollars, contre 31,0 millions de dollars à l'exercice 2016, soit une hausse de 9,2 %. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 33,4 %, contre 34,5 % à l'exercice 2016. L'augmentation du BAIIA ajusté est d'abord attribuable aux acquisitions de DMD, d'iConcerts et de Classica, ainsi qu'à la croissance interne sur les marchés internationaux et dans le secteur de la musique pour entreprises au Canada. La contraction de la marge du BAIIA s'explique avant tout par les charges salariales engagées pour soutenir la croissance des produits sur les marchés internationaux et par la période de démarrage nécessaire à la création de synergies dans la foulée des acquisitions.

Le bénéfice net a fléchi pour s'établir à 10,7 millions de dollars (0,21 $ par action après dilution) pour l'exercice 2017, comparativement à 13,9 millions de dollars (0,29 $ par action après dilution) à l'exercice 2016. Le bénéfice net ajusté a augmenté pour atteindre 27,3 millions de dollars (0,53 $ par action après dilution), comparativement à 24,3 millions de dollars (0,50 $ par action après dilution) à l'exercice 2016.

Déclaration de dividende

Le 28 avril 2017, la société a déclaré un dividende de 0,045 $ par action à droit de vote subalterne, action à droit de vote subalterne variable et action à droit de vote multiple. Le dividende est payable le 15 juin 2017 ou vers cette date aux porteurs de ces actions inscrits en date du 31 mai 2017.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d'exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d'administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme « déterminés » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Autres faits saillants des activités

Le 7 février 2017, la société a confirmé des lancements de produits avec Vodafone Portugal, Orange Polska, Vodafone España, UPC Hungary, T-Mobile Netherlands, United Group Balkans, Sat-Trakt Doo et PT Telecom Hungary. Ces ententes stratégiques engendrent une croissance considérable de la présence actuelle de Stingray en Europe, accroissant sa présence potentielle de plus de un million d'abonnés.

Le 3 mars 2017, la société a annoncé l'acquisition de NatureVision TV (« NatureVision TV »), une chaîne offerte en ligne et à la télévision, 24 heures sur 24. NatureVision TV bonifie la programmation existante de Stingray en matière de télescargot, Stingray Ambiance 4K, offerte sous forme de chaîne linéaire et de vidéo sur demande aux fournisseurs de services télé payants du monde entier.

Le 14 avril 2017, la société a annoncé la prolongation de cinq ans et trois mois de son entente de distribution exclusive avec Foxtel, important distributeur de contenu télé d'Australie. Les clients résidentiels de Foxtel continueront d'avoir accès à la sélection actuelle de chaînes musicales de Stingray à la télévision, en plus de profiter sous peu de l'appli mobile et du lecteur Web Stingray Musique.

Le 9 mai 2017, la société a annoncé l'acquisition de la société israélienne Yokee Music LTD., laquelle propose trois applications sociales axées sur la musique qui se classent régulièrement au top 10 des téléchargements de la catégorie musique dans 100 pays, soit Yokee Karaoke, Yokee Guitar et Yokee Piano, pour une contrepartie totale de 12,5 millions de dollars américains (16,8 millions de dollars canadiens). Ensemble, ces applications ont été téléchargées plus de 80 millions de fois au cours des quatre dernières années, comptent quelque 4 millions d'utilisateurs mensuels et enregistrent un taux de croissance d'une année à l'autre de plus de 50 %.

Le 26 mai 2017, la société a conclu une entente visant l'acquisition et l'exploitation d'une chaîne télévisée de vidéoclips de musique classique et de bandes sonores appelée C Music Entertainment LTD. pour une contrepartie totale de 3,6 millions de livres sterling (6,2 millions de dollars canadiens).

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant au grand public comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. La société a son siège social à Montréal et emploie près de 350 personnes dans le monde, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Israël, en Australie, en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes affichant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » dans la cadre de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la société. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans le prospectus de Stingray daté du 26 mai 2015, publié sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l'analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles démontrent la rentabilité nette de ses activités principales. La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés constituent une mesure importante pour l'évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d'investissement et des charges non liées aux activités principales. Cette mesure démontre la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d'entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette compte tenu et compte non tenu de la contrepartie conditionnelle et du solde à payer sur les acquisitions d'entreprises ainsi que le ratio dette nette/BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour évaluer l'importance de la dette au regard de l'état de la situation financière de la société. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Notre méthode de calcul et notre définition de ces mesures financières pourraient différer de celles d'autres émetteurs; par conséquent, celles-ci pourraient ne pas se prêter aux comparaisons avec les mesures équivalentes d'autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu'indicateurs de notre rendement, ni des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Le tableau suivant présente le rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté.

Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2017

T4 2017 2016

T4 2016 2017

Exercice 2017 2016

Exercice 2016 Bénéfice net 4 608 3 247 10 717 13 881 (Produits financiers) charges financières, montant net 1 006 836 2 036 (418 ) Variation de la juste valeur des placements 334 1 113 (408 ) (7 345 ) Impôts (5 201 ) (1 428 ) (3 596 ) 275 Amortissement des immobilisations corporelles et radiations 724 594 2 418 2 146 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 895 2 624 14 750 12 882 Rémunération fondée sur des actions1) 372 390 1 332 1 351 Charges liées aux unités d'actions incessibles et aux unités d'actions différées 688 319 2 008 963 Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC - 21 - 5 821 Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers 2 620 503 4 607 1 448 BAIIA ajusté 9 046 8 219 33 864 31 004 (Produits financiers) charges financières, montant net (1 006 ) (836 ) (2 036 ) 418 Impôts 5 201 1 428 3 596 (275 ) Amortissement des immobilisations corporelles et radiations (724 ) (594 ) (2 418 ) (2 146 ) Charge d'impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, aux charges liées aux unités d'actions incessibles et aux unités d'actions différées, à l'amortissement des immobilisations incorporelles, aux frais liés au PAPE et à l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC ainsi qu'aux coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers (1 983 ) (1 082 ) (5 696 ) (4 692 ) Bénéfice net ajusté 10 534 7 135 27 310 24 309 Note 1) La rémunération fondée sur des actions comprend les avantages du personnel connexes.

Le tableau suivant présente le rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avec les flux de trésorerie disponibles ajustés.

Trimestres clos les 31 mars Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars canadiens) 2017

T4 2017 2016

T4 2016 2017

T4 2017 2016

T4 2016 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 10 826 7 709 22 766 18 968 Ajouter/déduire : Dépenses d'investissement (522 ) (1 100 ) (3 233 ) (3 429 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation (4 933 ) (718 ) (2 371 ) 1 576 Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers 2 620 503 4 607 1 448 Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC - 21 - 5 821 Flux de trésorerie disponibles ajustés 7 991 6 415 26 511 24 384

Note au lecteur : Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.