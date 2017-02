Stingray dévoile ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2017

Les produits récurrents ont augmenté de 11,4% pour s'établir à 21,9 million de dollars Le dividende trimestriel a augmenté de 12,5 % pour s'établir à 0,045 $ par action

Faits saillants du troisième trimestre

Les produits ont augmenté de 12,3 % pour atteindre 25,9 millions de dollars.

Les produits récurrents ont atteint 21,9 millions de dollars (84,6 % du total des produits),

soit une hausse de 11,4 %.

Le BAIIA ajusté (1) a progressé de 8,8 % pour atteindre 8,7 millions de dollars.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont établis à 5,6 millions de dollars, comparativement à 6,2 millions de dollars au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie disponibles ajustés (3) ont atteint 6,9 millions de dollars, soit une hausse

de 14,7 %.

Le bénéfice net s'est élevé à 2,7 millions de dollars, soit 0,05 $ par action (après dilution), comparativement à 3,2 millions de dollars, ou 0,06 $ par action (après dilution) au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté (2) est demeuré le même qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, soit 6,2 millions de dollars, ou 0,12 $ par action (après dilution).

Le dividende trimestriel a augmenté de 12,5 % pour s'établir à 0,045 $ par action.

Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) (« Stingray » ou la « société »), important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises, dévoilait aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2016.

Faits saillants financiers

(en milliers de dollars, sauf les données

par action) Trimestres clos

les 31 décembre Périodes de neuf mois closes

les 31 décembre 2016 2015 % 2016 2015 % Produits 25 925 23 089 12,3 74 999 64 286 16,7 Produits récurrents 21 944 19 699 11,4 64 929 55 852 16,3 BAIIA ajusté(1) 8 717 8 009 8,8 24 818 22 785 8,9 Bénéfice net 2 660 3 169 (16,1 ) 6 109 10 634 (42,6 ) Par action - dilué (en $) 0,05 0,06 (16,7 ) 0,12 0,23 (47,8 ) Bénéfice net ajusté(2) 6 164 6 194 - 16 775 17 175 (2,3 ) Par action - dilué (en $) 0,12 0,12 - 0,33 0,36 (8,3 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 5 598 6 215 (9,9 ) 11 940 11 259 6,0 Flux de trésorerie disponibles ajustés(3) 6 938 6 047 14,7 17 987 17 714 1,5

(1) Le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant le montant net des charges financières, la variation de la juste valeur des placements, les impôts, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et les radiations, la rémunération fondée sur des actions, les charges liées aux unités d'actions incessibles et aux unités d'actions différées, les frais liés au premier appel public à l'épargne (le « PAPE »), l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, les coûts d'acquisition, les charges de restructuration et d'autres coûts divers. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après. (2) Le bénéfice net ajusté, une mesure non conforme aux IFRS, est défini comme suit : le bénéfice net avant l'amortissement des immobilisations incorporelles, la rémunération fondée sur des actions, la variation de la juste valeur des placements, les frais liés au PAPE, l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, les coûts d'acquisition, les charges de restructuration et d'autres coûts divers, déduction faite des impôts connexes. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après. (3) Les flux de trésorerie disponibles ajustés, une mesure non conforme aux IFRS, sont définis comme suit : les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation, diminués des dépenses d'investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles acquises séparément, de la variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement, des frais liés au PAPE, de l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC, des coûts d'acquisition, des charges de restructuration et d'autres coûts divers, déduction faite des impôts connexes. Voir la rubrique Mesures non conformes aux IFRS ci-après.

« Nous sommes très satisfaits de nos résultats du troisième trimestre, qui correspondent aux attentes que nous avions pour le trimestre et à notre plan pour l'exercice. Les produits et le BAIIA ajusté ont augmenté respectivement de 12,3 % et de 8,8 %, alors que la marge du BAIIA ajusté a atteint 33,6 %. », a déclaré Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray.

« La hausse des produits au troisième trimestre, provenant surtout des marchés internationaux, est essentiellement attribuable aux acquisitions et à la croissance des services de vidéoclips sur demande aux États-Unis. Par conséquent, les produits générés à l'échelle internationale ont connu une hausse de 27,8 % et ont atteint 46,0 % du total des produits.

« Grâce à la récente acquisition de Classica, une chaîne télévisée payante internationale, nous avons consolidé et renforcé davantage notre position comme fournisseur de premier plan de concerts, de musique et de vidéos classiques, un créneau de marché convoité auprès d'un public sélectif. Parallèlement, la nouvelle image de la marque Stingray Musique atteint un bassin grandissant d'abonnés plus jeunes. En 2015, la proportion des auditeurs âgés de 18 à 34 ans a atteint 36 % et ce pourcentage a continué de croître avec la populaire application mobile de Stingray Musique et le récent lancement du lecteur de musique en ligne Stingray Musique. Les deux applications sont offertes gratuitement à tous ceux ayant un abonnement auprès d'un fournisseur de service offrant Stingray Musique et proposent une sélection de 2 000 chaînes Vibes déclinées en plus de 100 styles.

« Comme nous l'avons mentionné, nous pensons terminer l'exercice 2017 en force et nous nous attendons à ce que la marge du BAIIA ajusté atteigne 35 % au quatrième trimestre à mesure que nous bénéficierons des synergies attendues résultant des acquisitions. », conclut M. Boyko.

Résultats du troisième trimestre

La société a généré des produits de 25,9 millions de dollars au troisième trimestre de 2017, soit une hausse de 12,3 % comparativement aux 23,1 millions de dollars de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement attribuable aux acquisitions d'iConcerts, de Digital Media Distribution (« DMD ») et des chaînes Much, combinées à la croissance des services de vidéoclips sur demande aux États-Unis.

Les produits récurrents ont atteint 21,9 millions de dollars, soit une hausse de 11,4 % par rapport à la même période de l'exercice précédent, leur proportion par rapport à l'ensemble des produits s'étant maintenue à 84,6 % pour le trimestre. Les produits générés à l'international ont une fois de plus affiché une forte croissance soutenue, représentant 46,0 % du total des produits, en hausse par rapport aux 40,4 % de l'exercice précédent.

Les produits tirés de la diffusion musicale ont progressé de 13,4 % pour atteindre 19,3 millions de dollars, essentiellement en raison des acquisitions d'iConcerts, de DMD et des chaînes Much, et de la conclusion du nouveau contrat des services de vidéoclips sur demande aux États-Unis. Les produits tirés de la musique pour entreprises ont quant à eux augmenté de 9,1 % pour s'établir à 6,6 millions de dollars, principalement en raison de la croissance interne des produits récurrents tirés des services musicaux et d'affichage numérique et de l'acquisition de Nümedia au Canada.

Le BAIIA ajusté a augmenté, s'élevant à 8,7 millions de dollars (33,6 % des produits), contre 8,0 millions de dollars (34,7 % des produits) à l'exercice précédent. La hausse de 8,8 % du BAIIA ajusté est principalement attribuable aux acquisitions réalisées au cours des exercices 2016 et 2017, contrebalancées en partie par l'augmentation des charges d'exploitation liées à l'expansion à l'échelle internationale. La diminution de la marge du BAIIA s'explique principalement par les récentes acquisitions, lesquelles devraient donner lieu à de synergies futures.

Au troisième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 2,7 millions de dollars, soit 0,05 $ par action (après dilution), en regard de 3,2 millions de dollars, soit 0,06 $ par action (après dilution), pour la même période de l'exercice précédent. Cette diminution est principalement imputable à la variation de la juste valeur des contreparties conditionnelles survenues au troisième trimestre de 2016, ainsi qu'à la hausse des charges générales et administratives liées aux frais juridiques, ce qui a été contrebalancé en partie par la hausse des résultats d'exploitation, le profit de change et la baisse des coûts d'acquisitions.

Le bénéfice net ajusté est demeuré stable à 6,2 millions de dollars, soit 0,12 $ par action (après dilution). Toutefois, le résultat net tient compte d'une hausse du BAIIA ajusté et d'un profit de change, contrebalancés par une variation moins importante de la juste valeur des contreparties conditionnelles et par une légère hausse des charges d'impôts.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont totalisé 5,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2017, contre 6,2 millions de dollars pour le trimestre correspondant de 2016. La baisse s'explique essentiellement par la variation nette défavorable des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liée à la hausse des créditeurs et charges à payer au troisième trimestre de 2017, partiellement contrebalancée par la hausse des créances clients et d'autres débiteurs recouvrés et par la hausse du profit de change. Les flux de trésorerie disponibles ajustés ont augmenté pour s'établir à 6,9 millions de dollars, contre 6,0 millions de dollars pour la même période de l'exercice précédent. La hausse a principalement trait à l'accroissement du BAIIA ajusté, au profit de change et à la diminution des impôts payés, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des dépenses d'investissement.

Au 31 décembre 2016, la société disposait de 3,0 millions de dollars en trésorerie et en équivalents de trésorerie ainsi que d'une facilité de crédit renouvelable de 100,0 millions de dollars, dont une tranche d'environ 53,7 millions de dollars restait inutilisée, ce qui lui donne les moyens de poursuivre ses acquisitions stratégiques et d'atteindre ses objectifs de croissance.

Résultats des neuf premiers mois

Les produits pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017 se sont accrus pour atteindre 75,0 millions de dollars, soit une hausse de 16,7 % par rapport aux produits de 64,3 millions de dollars comptabilisés à la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse des produits est essentiellement attribuable aux acquisitions combinées à l'importante croissance sur les marchés internationaux, ainsi qu'au lancement de nouveaux produits.

Le BAIIA ajusté s'est accru de 8,9 % pour atteindre 24,8 millions de dollars, contre 22,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. La hausse est essentiellement attribuable aux acquisitions réalisées au cours des exercices 2016 et 2017, contrebalancées en partie par la hausse des charges générales et administratives.

Le bénéfice net ajusté pour les neuf premiers mois de l'exercice 2017 a reculé de 2,3 % pour s'établir à 16,8 millions de dollars, soit 0,33 $ par action (après dilution), contre 17,2 millions de dollars ou 0,36 $ par action (après dilution) à l'exercice précédent.

Déclaration de dividende

Le 1er février 2017, la société a augmenté le dividende trimestriel de 12,5 % ce qui donne lieu à un dividende de 0,045 $ par action à droit de vote subalterne, par action à droit de vote subalterne variable et par action à droit de vote multiple. Le dividende sera payable le 15 mars 2017 ou vers cette date aux porteurs de ces actions inscrits en date du 28 février 2017.

La politique de la société en matière de dividendes est assujettie au pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et peut varier en fonction notamment des flux de trésorerie disponibles, des résultats d'exploitation, de la situation financière, des perspectives de croissance ou de tout autre facteur que le conseil d'administration juge pertinent.

Les dividendes payés sont désignés comme « déterminés » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et des dispositions équivalentes de la fiscalité provinciale et territoriale.

Autres faits saillants des activités

Le 14 octobre 2016, la société a annoncé l'acquisition de centaines d'enregistrements de concerts et de documentaires auprès d'EuroArts Music International GmbH (« EuroArts »), société de production et de diffusion de films portant sur la musique classique établie à Berlin, pour une contrepartie totale de 1,2 million d'euros (1,8 million de dollars canadiens). EuroArts continuera à diffuser les programmes acquis et maintiendra ses activités de diffusion, d'acquisition et de production.

En décembre 2016, la société a déployé une nouvelle image, une campagne novatrice et un nouveau site Web pour la marque Stingray Musique. Dans la mesure où le bassin d'abonnés des services musicaux de la société se développe et rajeunit, la proportion des auditeurs âgés de 18 à 34 ans ayant atteint 36 % en 2015, l'image de la marque a été complètement revampée afin d'attirer un nouvel auditoire. La société a également lancé son lecteur de musique en ligne Stingray Musique, offert gratuitement à tous ceux ayant un abonnement auprès d'un fournisseur de service offrant Stingray Musique. Le lecteur de musique en ligne est un complément à la populaire application mobile de Stingray Musique, offrant un accès illimité et sans publicité aux mêmes chaînes offertes sur la télévision. De plus, Stingray Musique en ligne propose également en diffusion continue une sélection de 2 000 chaînes Vibes déclinées en plus de 100 styles.

Le 3 janvier 2017, la société a conclu une entente avec UNITEL GmbH & Co. KG (« UNITEL »), producteur et distributeur de musique classique pour médias audiovisuels de premier plan, visant l'acquisition, l'exploitation et la distribution de la chaîne télévisée payante internationale Classica, pour une contrepartie totale de 7,2 millions d'euros (10,2 millions de dollars canadiens). Ensemble, Stingray et UNITEL permettront à encore plus de téléspectateurs internationaux de tous âges et de tous horizons de découvrir les orchestres et les opéras les plus réputés au monde. En vertu de l'entente, UNITEL continuera de produire le contenu diffusé sur les ondes de Classica, tandis que Stingray profitera d'un accès privilégié à un catalogue exclusif de plus de 1 500 titres et quelque 2 000 heures de contenu de qualité, produits et détenus par UNITEL.

Au cours du troisième trimestre de 2017, la société a conclu de nouveaux contrats avec Telus Vente au détail limitée, Popeyes et Lindt & Sprungli (Canada) Inc. La société a également prolongé le contrat déjà conclu avec LCBO (Régie des alcools de l'Ontario).

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray Brava, Stingray iConcerts, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. La société a son siège social à Montréal et compte actuellement près de 300 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » dans la cadre de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable, notamment des énoncés sur les objectifs, les convictions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la société. On reconnaît généralement les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pourrait », « devrait », « s'attendre à », « compter », « croire », « escompter », « prévoir », « projeter », « estimer », « planifier » et « continuer », entre autres, ou de la forme négative de ces termes ou d'une terminologie semblable, y compris des références à certaines hypothèses. Veuillez noter, toutefois, que ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ce genre de formulations. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la société. En raison de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les facteurs de risque présentés dans le prospectus de Stingray daté du 26 mai 2015, publié sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, la mise en garde qui précède vise toute l'information prospective contenue dans le présent communiqué, et rien ne garantit que les résultats ou les développements escomptés par Stingray se matérialiseront ou, même s'ils se matérialisent pour l'essentiel, qu'ils produiront les conséquences ou les effets attendus sur les activités, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne s'y oppose, les énoncés prospectifs ne sont formulés qu'en date du présent communiqué, et la société ne s'engage d'aucune façon à les mettre à jour ou à les modifier pour tenir compte de faits nouveaux ou d'événements ultérieurs ni pour quelque autre raison, à moins que la loi ne l'y oblige.

Mesures non conformes aux IFRS

La société estime que le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour l'analyse de sa rentabilité opérationnelle, abstraction faite des décisions relatives au financement, des éléments hors trésorerie et des stratégies fiscales. La comparaison avec les pairs est également facilitée étant donné que les sociétés ont rarement la même structure du capital et la même structure de financement. La société estime que le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures importantes, car elles démontrent la rentabilité nette de ses activités principales. La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles ajustés constituent une mesure importante pour l'évaluation de la trésorerie générée compte tenu des dépenses d'investissement et des charges non liées aux activités principales. Cette mesure démontre la trésorerie disponible pour procéder à des acquisitions d'entreprises, verser des dividendes et réduire la dette. La société estime que la dette nette compte tenu et compte non tenu des contreparties conditionnelles et le ratio dette nette/BAIIA ajusté sont des mesures importantes pour évaluer l'importance de la dette au regard de l'état de la situation financière de la société. Toutes ces mesures financières non conformes aux IFRS ne sont pas des mesures du bénéfice ni des flux de trésorerie reconnues par les IFRS et elles n'ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS.

Notre méthode de calcul de ces mesures financières pourrait différer de celles d'autres émetteurs et, par conséquent, notre définition de ces mesures pourrait ne pas être comparable à celle présentée par d'autres émetteurs. Les investisseurs sont priés de noter que les mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être interprétées comme des substituts du bénéfice net établi selon les IFRS en tant qu'indicateurs du rendement de la société, ni des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation en tant que mesures de la trésorerie ou des flux de trésorerie.

Le tableau suivant présente le rapprochement du bénéfice net avec le BAIIA ajusté.

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2016

T3 2017 31 décembre

2015

T3 2016 31 décembre

2016

Cumul 2017 31 décembre

2015

Cumul 2016 Bénéfice net 2 660 3 169 6 109 10 634 Charges financières, montant net 9 (810 ) 1 030 (1 254 ) Variation de la juste valeur des placements (583 ) (646 ) (742 ) (8 458 ) Impôts 706 920 1 605 1 703 Amortissement des immobilisations corporelles et radiations 574 609 1 694 1 552 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 686 3 443 10 855 10 258 Rémunération fondée sur des actions1) 372 369 960 961 Charges liées aux unités d'actions incessibles et aux unités d'actions différées 550 227 1 320 644 Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC - - - 5 800 Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers 743 728 1 987 945 BAIIA ajusté 8 717 8 009 24 818 22 785 Charges financières, montant net (9 ) 810 (1 030 ) 1 254 Impôts (706 ) (920 ) (1 605 ) (1 703 ) Amortissement des immobilisations corporelles et radiations (574 ) (609 ) (1 694 ) (1 552 ) Charge d'impôts liée à la variation de la juste valeur des placements, à la rémunération fondée sur des actions, à l'amortissement des immobilisations incorporelles, aux frais liés au PAPE et à l'obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC ainsi qu'aux coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers (1 264 ) (1 096 ) (3 714 ) (3 609 ) Bénéfice net ajusté 6 164 6 194 16 775 17 175

Note : 1) La rémunération fondée sur des actions comprend les avantages du personnel connexes.

Le tableau suivant présente le rapprochement des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avec les flux de trésorerie disponibles ajustés.

Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les (en milliers de dollars canadiens) 31 décembre

2016

T3 2017 31 décembre

2015

T3 2016 31 décembre

2016

Cumul 2017 31 décembre

2015

Cumul 2016 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 5 598 6 215 11 940 11 259 Ajouter/déduire : Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 208 ) (717 ) (2 711 ) (2 329 ) Variation nette des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés à l'exploitation 2 005 17 7 304 2 294 Coûts d'acquisition, frais juridiques, charges de restructuration et autres coûts divers, compte non tenu de l'impôt exigible 543 532 1 454 690 Frais liés au PAPE et obligation au titre des avantages tangibles exigés par le CRTC - - - 5 800 Flux de trésorerie disponibles ajustés 6 938 6 047 17 987 17 714

Note au lecteur : Les états financiers consolidés intermédiaires résumés et le rapport de gestion sont publiés sur le site de la société, au www.stingray.com, de même que sur SEDAR, au www.sedar.com.