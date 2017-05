Stingray élargit son portefeuille de chaînes télévisées consacrées aux vidéoclips

Stingray fait l'acquisition de C Music Entertainment Ltd.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 mai 2017) - Le groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui l'acquisition de C Music TV, une chaîne télévisée londonienne offerte par câble et par satellite. Plusieurs fois primée, C Music TV se spécialise dans la diffusion de vidéoclips de musique classique et de bandes sonores de films. La chaîne est actuellement distribuée par les fournisseurs de services mobiles et de services télévisuels par câble, satellite et protocole Internet dans 105 pays.

C Music TV a pour mission de rendre les musiques classique et cinématographique accessibles à un vaste public en remplacant le format pleine longueur traditionnel par de courts vidéoclips, dont plusieurs sont exclusifs à la chaîne.

L'ajout de C Music TV au portefeuille de chaînes télévisées de Stingray complète l'offre actuelle de l'entreprise en matière de musique classique (Stingray Brava, Classica) et de vidéoclips (Stingray Juicebox, Stingray Vibe, Stingray Loud, Stingray Retro, Stingray Lite TV), et fait de Stingray le chef de file incontesté de l'offre de chaînes musicales de spécialité aux câblodistributeurs du monde entier.

En vertu des modalités de l'entente d'acquisition, Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif de C Music TV, qui sera toujours chapeautée par son équipe de direction actuelle.

C Music TV, en bref

Lancée en 2007

Distribuée dans 105 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient

Propose un contenu télévisuel de courte durée en formats standard et haute définition

Offre une programmation en continu 24 heures sur 24, sans interruptions publicitaires

Lauréat du prix de la meilleure chaîne musicale (Europe, Moyen-Orient et Afrique) aux Eutelsat TV Awards 2012

Citations

« La magnifique programmation évocatrice de C Music TV, composée de vidéoclips de musiques classique et cinématographique, est absolument unique en son genre sur le marché actuel, et représente un ajout précieux à notre offre de produits », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « L'acquisition de C Music TV nous permet de poursuivre la croissance ambitieuse de notre portefeuille de chaînes télé de spécialité, qui répondent aux besoins de nos clients et stimulent l'imagination de leurs abonnés. La croissance mondiale de la demande pour un contenu télévisuel payant de qualité, comme le contenu produit par l'équipe de C Music TV, assure notre rentabilité à long terme. »

« Cette transaction représente une excellente nouvelle pour les artistes, les musiciens et les mélomanes que nous continuons de servir à l'échelle mondiale. Sous la direction d'Eric Boyko et de l'équipe dynamique de Stingray, l'avenir s'annonce prometteur pour C Music TV », a jouté Julian Rigamonti, fondateur de C Music TV.

Pour en savoir davantage sur C Music TV, visitez le site www.cmusic.tv

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, NatureVision TV, Yokee Music, Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Israël, en Australie, en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.