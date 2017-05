Stingray est le seul service musical engagé à promouvoir la musique canadienne d'un océan à l'autre

- Stingray Musique est le service de diffusion musicale en continu comptant le plus vaste catalogue de chaînes réservées à la musique canadienne - Stingray a versé plus de 7.5 millions de dollars en subventions à l'industrie de la musique et aux artistes d'ici - Stingray invite les auditeurs canadiens à collaborer à la création de chaînes musicales exclusives propres à chaque province

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 16 mai 2017) - Stingray, un chef de file des services musicaux bien de chez nous, est fier de partager sa passion pour la musique canadienne. Stingray confirme aujourd'hui qu'il offre le service de diffusion de musique en continu mettant le plus en valeur le talent musical canadien.

Par l'intermédiaire de son service Stingray Musique, Stingray célèbre le patrimoine musical d'ici, des Rocheuses aux Maritimes, en proposant une sélection inégalée de plus de 200 chaînes de musique canadienne qui met en vedette des artistes de tous les styles et de toutes les époques, plus que Apple Music (37 listes de lecture), Google Play Music (9 listes de lecture), Spotify (8 listes de lecture), and Slacker (aucune) réunis.

Grâce à la présence de Stingray dans 10 millions de ménages à l'échelle nationale, soit 90 % du marché canadien, les efforts de promotion de Stingray offrent aux artistes canadiens une visibilité incomparable. Près de15 000 artistes et groupes canadiens sont diffusés par Stingray Musique à la télé, sur mobile et en ligne.

L'équipe de programmateurs chevronnés de Stingray fait activement la promotion du talent local en mettant l'accent sur les chaînes canadiennes dans ses recommandations et ses résultats de recherche au pays et à l'international, faisant ainsi de Stingray le plus important exportateur de musique canadienne.

« Stingray est présent dans plus de 156 pays, mais notre plus grande fierté réside dans le fait que nous offrons le seul service de diffusion musicale en continu véritablement canadien, et que nous jouons un rôle de premier plan dans la promotion de la carrière d'artistes d'ici d'un océan à l'autre », a déclaré Mathieu Péloquin, vice-président principal du marketing et des communications de Stingray. « Avec nos 200 chaînes consacrées à la musique canadienne et nos programmes de soutien à l'industrie musicale locale et aux artistes de la relève, notre cœur bat véritablement au rythme de la musique d'ici. »

Des chaînes musicales à notre image

Stingray invite les mélomanes d'un océan à l'autre à programmer les dix meilleures chaînes de musique canadienne jamais entendues!

Du 17 mai au 16 juin 2017, les Canadiens sont invités à se joindre à Stingray Musique sur Facebook pour mettre en nomination leurs artistes locaux favoris. Les participants courront la chance de gagner un de 10 crédits-voyages d'une valeur de 150 $ offertes par VIA Rail.

À compter du 21 juin 2017, à l'approche de la fête du Canada, Stingray partagera une chaîne de musique propre à chaque province par jour sur Facebook et sur la page Web de Stingray D'un océan à l'autre. Les chaînes pourront être écoutées en continu sur l'appli mobile et le lecteur Web Stingray Musique.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter la page Web Stingray D'un océan à l'autre.

Stingray D'un océan à l'autre : faits saillants

Stingray Musique : un service fièrement canadien

Stingray Musique est un service multiplateforme gratuit accessible à la télévision, sur mobile et sur le Web partout au Canada.

Stingray Musique propose la plus riche sélection de musique d'ici, soit 200 chaînes représentant toutes les régions, les cultures et les époques qui définissent notre grand pays.

L'équipe de programmateurs musicaux de Stingray fait activement la promotion des chaînes canadiennes dans ses recommandations et ses résultats de recherche.

Grâce à ses liens privilégiés au sein de l'industrie, Stingray Musique a accès aux toutes dernières parutions dans tous les styles musicaux, des plus populaires aux créneaux spécialisés.

Les auditeurs peuvent également profiter de chaînes programmées par des festivals de musique parmi les plus populaires au pays, notamment Le Festival international de jazz de Montréal, Folk Music Ontario, Break Out West, le Halifax Jazz Fest et plus encore.

Soutien aux artistes et à l'industrie musicale du Canada

Stingray s'engage à soutenir l'industrie canadienne de la musique et la prochaine génération d'artistes d'ici. Par l'intermédiaire de diverses initiatives et des Prix Étoiles Stingray, Stingray a investi plus de 7.5 millions de dollars en subventions et en partenariats depuis 2008.

Stingray PausePlay

La série Stingray PausePlay présente des entrevues exclusives et des performances intimistes mettant en vedette les plus grandes stars de l'heure et les artistes de la relève les plus prometteurs. Depuis son lancement, la série a présenté 93 artistes canadiens, dont elle a également fait la promotion sur les médias sociaux de Stingray.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Stingray envers la musique d'ici, visitez http://music.stingray.com/fr/musique-canadienne

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, en Israël, en Australie, en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com