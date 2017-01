Stingray nomme Marie Ginette Lepage au poste de vice-présidente principale, ventes mondiales et solutions mobiles

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 jan. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse.

Le groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises et des solutions multimédias en magasin, est fier d'annoncer la nomination de Marie Ginette Lepage au poste de vice-présidente principale des ventes mondiales et des solutions mobiles.

Dans ce nouveau poste, madame Lepage sera appelée à chapeauter les ventes de Stingray au Canada et à l'étranger, à soutenir la croissance des revenus et des partenariats, de même qu'à superviser les ventes de services mobiles et les relations d'affaires avec les opérateurs de télécommunications mobiles, qui représentent un vecteur de croissance clé pour l'entreprise. Madame Lepage entrera en fonction le 6 mars 2017, et travaillera depuis le siège social de Stingray à Montréal (Québec).

Évoluant depuis plus de 20 ans dans l'industrie sans cesse changeante des télécommunications, madame Lepage est une spécialiste chevronnée du marketing et du développement de produits, et possède une expertise poussée de la distribution de contenu multiplateforme.

« Nous entourer des professionnels les plus compétents de l'industrie est essentiel à notre croissance et à notre succès commercial », estime Eric Boyko, président, chef de la direction et cofondateur de Stingray. « Je suis enchanté d'accueillir Marie Ginette chez Stingray. Cette professionnelle d'expérience représente un atout de taille pour l'équipe de direction de Stingray, tout particulièrement tandis que nous cherchons à consolider notre position sur le marché canadien, à développer nos activités en Asie et à propulser les stratégies de commercialisation de nos produits mobiles existants et à venir. Nous profiterons certainement de sa vision stratégique, de sa compréhension fine des défis de l'industrie et de sa réputation irréprochable. »

Depuis 2006, madame Lepage a occupé plusieurs postes de direction chez Vidéotron. En 2014, elle a été nommée vice-présidente du marketing pour les services de télédistribution et d'exploitation des contenus, poste dans lequel elle était responsable du portefeuille complet de produits télévisuels de l'entreprise, y compris des négociations avec les groupes médiatiques et de la programmation pour l'ensemble des plateformes (télé, Web, mobile et tablette). Avant son passage chez Vidéotron, madame Lepage a travaillé pour plusieurs sociétés d'envergure, dont Alcan, TMG Solutions (pour le compte de Clearnet et de Procter & Gamble) et Bell, dont cinq années chez Bell Mobilité, tant du côté des services aux particuliers que des services aux entreprises.

Marie Ginette Lepage se dit enchantée de ce nouveau défi : « Je ne pourrais être plus heureuse de me joindre à l'équipe de Stingray, une entreprise qui, bien que profondément enracinée au Canada, possède de grandes ambitions de croissance à l'international. Je partage les valeurs fondamentales de Stingray, soit une passion pour l'innovation et l'excellence, et un désir de placer la barre toujours plus haut. Tandis que l'entreprise continue d'ajouter des fournisseurs de contenu de divertissement et des opérateurs de télécommunications mobiles à son réseau de partenaires et ouvre la voie à une croissance soutenue à l'étranger, je suis enthousiaste à l'idée de travailler avec la direction et l'équipe des ventes pour faire en sorte que Stingray atteigne ses objectifs. »

Madame Lepage est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal et d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 152 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte actuellement près de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suisse, en France, en Israël, en Australie et en Corée du Sud. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.stingray.com

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu'à l'utilisation du conditionnel, y compris les mentions d'hypothèses. Toutefois, il est à noter que l'information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L'information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray datée du 16 juin 2016, que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s'attend se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les incidences ou les effets prévus sur l'entreprise, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : http://media3.marketwire.com/docs/Marie%20Ginette%20Lepage.jpg